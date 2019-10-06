Британки стали третьими в эстафете 4х400 м на ЧМ после дисквалификации команды Ямайки

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Сборная Великобритании поднялась на третье место по итогам эстафеты 4 по 400 м у женщин после дисквалификации команды Ямайки. Чемпионат мира прошел в Дохе.

Ямайские спортсменки заняли третье место в забеге, однако затем были дисквалифицированы за нарушение правил передачи эстафетной палочки перед последним этапом. Сборная Великобритании, занявшая четвертое место в забеге, поднялась на третью строчку. Победу одержала команда США, второе место заняли польские спортсменки.

Также по результатам забега была дисквалифицирована сборная Канады за нарушение правил бега по дорожке (выход за линию своей дорожки).

Таким образом, ямайцы завоевали 11 наград на чемпионате мира в Дохе - три золотые, пять серебряных и три бронзовые и заняли третье место в медальном зачете. Первой стала команда США (14-11-4), второй - сборная Кении (5-2-4). На счету россиян две золотые, три серебряные и одна бронзовая награды. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступали в нейтральном статусе.