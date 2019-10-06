Могло быть и 0:5. ЦСКА дома проиграл "Ростову" и упустил лидерство в РПЛ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. ЦСКА на своем поле потерпел поражение от "Ростова" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на "ВЭБ-Арене", завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Дублем в составе победителей отметился полузащитник Хорен Байрамян, признанный в итоге лучшим игроком встречи. Еще один мяч на счету нападающего Элдора Шомуродова, который довел общее число голов в турнире до 10 и по этому показателю догнал лидера бомбардирской гонки Александра Соболева из "Крыльев Советов". В составе проигравших единственный мяч забил хавбек Никола Влашич - хорват реализовал пенальти в концовке встречи и помог команде уйти от разгрома.
Проиграв "Ростову", ЦСКА прервал пятиматчевую победную серию. Кроме того, армейцы потерпели второе домашнее поражение за четыре дня - в четверг они на "ВЭБ-Арене" уступили испанскому "Эспаньолу" (0:2) в матче второго тура группового турнира Лиги Европы. Команда из Ростова-на-Дону забила в ворота красно-синих три мяча впервые с мая 2013 года - тогда ЦСКА, досрочно оформив чемпионство, играл в гостях неоптимальным составом. Кроме того, "Ростов" обыграл армейцев на их поле во второй раз подряд, в 2018 году была зафиксирована победа гостей со счетом 1:0.
Благодаря победе над ЦСКА "Ростов" поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 12 матчей. Столько же очков у "Локомотива", "Краснодара" и "Зенита", которые по дополнительным показателям занимают первое, третье и четвертое места соответственно. Железнодорожники возглавляют турнирную таблицу благодаря тому, что набрали больше очков в играх с тремя командами из четверки лидеров. Армейцы после поражения опустились на пятую позицию, сохранив в своем активе 25 очков.
В 13-м туре ЦСКА 20 октября на выезде сыграет с "Уфой", а "Ростов" днем ранее на выезде встретится с "Зенитом".
Оборона ЦСКА проявила гостеприимство
Снег с дождем сказались на посещаемости центрального матча тура - чисто визуально на трибунах "ВЭБ-Арены" было меньше болельщиков, чем на игре Лиги Европы против "Эспаньола". Незадолго до матча тенор Игорь Морозов вместе с болельщиками ЦСКА исполнил измененную версию песни "Конь", в которой последний куплет был посвящен армейскому клубу. Фанаты красно-синих перед стартовым свистком растянули баннер в поддержку главного тренера команды Виктора Гончаренко, выразив ему поддержку, несмотря на два поражения с общим счетом 1:7 на международной арене.
Хозяева поля начали матч активнее, уже на первой минуте атака ЦСКА завершилась попаданием в перекладину после удара Федора Чалова с острого угла. Следом армейцы подали два неопасных штрафных, после чего "Ростов" перехватил инициативу. Сначала опасным ударом со средней дистанции отметился Ивелин Попов, после чего высокий прессинг и ошибка защитника хозяев Игоря Дивеева привели к угловому. Байрамян, оставшись без присмотра, точно ногой переправил мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева.
Пропустив, ЦСКА столкнулся с необходимостью преодолевать насыщенную оборону "Ростова". Гости же, получив возможность играть на контратаках, перед самым перерывом удвоили преимущество. В эпизоде со вторым голом Байрамяна вновь не обошлось без ошибки обороны армейцев - Седрик Гогуа сначала сбросил мяч в район центрального круга на соперника, а затем, потеряв позицию, поскользнулся перед хавбеком "Ростова" и позволил тому отправить мяч в верхний угол ворот Акинфеева.
В перерыве главный тренер Гончаренко решил отказаться от традиционной для себя схемы с тремя центральными защитниками, выпустив вместо неудачно проявившего себя Гогуа атакующего полузащитника Лукаса Сантоса. Эта рокировка лишь отчасти пошла на пользу ЦСКА - команда стала действовать конкретнее в атаке, но сокращение числа игроков линии обороны позволило "Ростову" создать еще несколько убойных моментов, которые не сумел использовать. На 61-й минуте Шомуродов, получив очередной шанс, оказался точен и довел счет до разгромного. Уже после этого главный тренер ЦСКА решил упростить игру, выпустив вместо скоростного Арнора Сигурдссона высокорослого Яку Бийола.
В последние 20 минут матча ЦСКА контролировал мяч, создав несколько опасных моментов у ворот Егора Бабурина. Уйти от второго за неделю поражения без забитых мячей армейцы смогли только в компенсированное ко второму тайму время. Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти за фол на Чалове, удар с одиннадцатиметровой отметки выполнил Никола Влашич - 3:1.
"Ростов" мог победить со счетом 5:0
Виктор Гончаренко на послематчевой пресс-конференции был лаконичен. "Эмоционально мы плохо выглядели, сказалось поражение от "Эспаньола". Но не надо забывать, что до этого у нас была хорошая победная серия, плюс в чемпионате все идут с разрывом в пару очков. Поэтому надо смотреть только вперед", - отметил главный тренер ЦСКА, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер" сказал, что ему понравилось то, как играла его команда, за исключением концовки встречи. "Счет мог быть и 4:0, и 5:0, моменты создавали. Другое дело, не понравилось то, как провели последние 20 минут. Но понятно, что ЦСКА - хорошая команда, там тоже умеют играть в футбол", - отметил он.
На послематчевой пресс-конференции специалист ответил только на один вопрос, о том, почему во встрече не принимали участия Рагнар Сигурдссон и Роман Еременко, после чего покинул зал для пресс-конференций. Пиар-директор "Ростова" Денис Штанько в официальном заявлении на сайте клуба заявил, что уход Карпина с пресс-конференции не был связан с вопросом о травмированных. "Валерий Георгиевич был готов ответить на все вопросы по игре, однако больше вопросов из зала не последовало, поэтому пресс-конференция так быстро закончилась", - сообщил он.
Полузащитник гостей Ивелин Попов согласился с мнением главного тренера о том, что счет мог быть и крупнее в пользу "Ростова". "Могло быть и 4:0, и 5:0, - вторил болгарский хавбек Карпину, отвечая на вопрос о том, не жалеет ли он, что команда не смогла одержать разгромную победу. - Не жалеем, конечно. ЦСКА - одна из ведущих команд, до этого тура была лидером чемпионата; мы довольны, что сегодня выиграли".
Также Попов не согласился с мнением о том, что "Ростов" во всем превзошел соперника. "Надо быть реалистами, не можем сказать, что полностью переиграли ЦСКА, - отметил он. - В первые 10-15 минут было давление [со стороны ЦСКА], во втором тайме тоже больше времени проводили на своей половине поля. По счету мы выиграли".
Хавбек ЦСКА Лукас Сантос, во втором тайме упустивший момент при счете 0:3, выразил уверенность в том, что пауза на матчи сборных (13-й тур чемпионата России пройдет с 18 по 20 октября), пойдет на пользу его команде. "Во время этой паузы мы будем очень сильно работать, разбирать ошибки и таким образом продолжим участвовать в чемпионской гонке. Команда у нас хорошая, уверен, что мы все исправим", - сказал бразильский полузащитник.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Локомотив
|12
|8
|2
|2
|20-11
|26
|2
|Ростов
|12
|8
|2
|2
|23-15
|26
|3
|Краснодар
|12
|8
|2
|2
|25-13
|26
|4
|Зенит
|12
|8
|2
|2
|21-6
|26
|5
|ЦСКА
|12
|8
|1
|3
|19-11
|25
|6
|Уфа
|12
|4
|3
|5
|11-11
|15
|7
|Арсенал
|12
|4
|2
|6
|14-18
|14
|8
|Оренбург
|12
|4
|2
|6
|17-19
|14
|9
|Урал
|12
|4
|2
|6
|18-26
|14
|10
|Крылья Советов
|12
|4
|2
|6
|17-16
|14
|11
|Рубин
|12
|4
|2
|6
|8-16
|14
|12
|Спартак
|12
|4
|2
|6
|13-16
|14
|13
|Сочи
|12
|3
|3
|6
|10-15
|12
|14
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|8-17
|12
|15
|Динамо
|12
|2
|4
|6
|8-14
|10
|16
|Тамбов
|12
|2
|2
|8
|10-19
|8