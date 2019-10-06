Могло быть и 0:5. ЦСКА дома проиграл "Ростову" и упустил лидерство в РПЛ

Дублем в составе победителей отметился полузащитник Хорен Байрамян, признанный в итоге лучшим игроком встречи. Еще один мяч на счету нападающего Элдора Шомуродова, который довел общее число голов в турнире до 10 и по этому показателю догнал лидера бомбардирской гонки Александра Соболева из "Крыльев Советов". В составе проигравших единственный мяч забил хавбек Никола Влашич - хорват реализовал пенальти в концовке встречи и помог команде уйти от разгрома.

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. ЦСКА на своем поле потерпел поражение от "Ростова" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на "ВЭБ-Арене", завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Проиграв "Ростову", ЦСКА прервал пятиматчевую победную серию. Кроме того, армейцы потерпели второе домашнее поражение за четыре дня - в четверг они на "ВЭБ-Арене" уступили испанскому "Эспаньолу" (0:2) в матче второго тура группового турнира Лиги Европы. Команда из Ростова-на-Дону забила в ворота красно-синих три мяча впервые с мая 2013 года - тогда ЦСКА, досрочно оформив чемпионство, играл в гостях неоптимальным составом. Кроме того, "Ростов" обыграл армейцев на их поле во второй раз подряд, в 2018 году была зафиксирована победа гостей со счетом 1:0.

Благодаря победе над ЦСКА "Ростов" поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 12 матчей. Столько же очков у "Локомотива", "Краснодара" и "Зенита", которые по дополнительным показателям занимают первое, третье и четвертое места соответственно. Железнодорожники возглавляют турнирную таблицу благодаря тому, что набрали больше очков в играх с тремя командами из четверки лидеров. Армейцы после поражения опустились на пятую позицию, сохранив в своем активе 25 очков.

В 13-м туре ЦСКА 20 октября на выезде сыграет с "Уфой", а "Ростов" днем ранее на выезде встретится с "Зенитом".

Оборона ЦСКА проявила гостеприимство

Снег с дождем сказались на посещаемости центрального матча тура - чисто визуально на трибунах "ВЭБ-Арены" было меньше болельщиков, чем на игре Лиги Европы против "Эспаньола". Незадолго до матча тенор Игорь Морозов вместе с болельщиками ЦСКА исполнил измененную версию песни "Конь", в которой последний куплет был посвящен армейскому клубу. Фанаты красно-синих перед стартовым свистком растянули баннер в поддержку главного тренера команды Виктора Гончаренко, выразив ему поддержку, несмотря на два поражения с общим счетом 1:7 на международной арене.

Хозяева поля начали матч активнее, уже на первой минуте атака ЦСКА завершилась попаданием в перекладину после удара Федора Чалова с острого угла. Следом армейцы подали два неопасных штрафных, после чего "Ростов" перехватил инициативу. Сначала опасным ударом со средней дистанции отметился Ивелин Попов, после чего высокий прессинг и ошибка защитника хозяев Игоря Дивеева привели к угловому. Байрамян, оставшись без присмотра, точно ногой переправил мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева.

Пропустив, ЦСКА столкнулся с необходимостью преодолевать насыщенную оборону "Ростова". Гости же, получив возможность играть на контратаках, перед самым перерывом удвоили преимущество. В эпизоде со вторым голом Байрамяна вновь не обошлось без ошибки обороны армейцев - Седрик Гогуа сначала сбросил мяч в район центрального круга на соперника, а затем, потеряв позицию, поскользнулся перед хавбеком "Ростова" и позволил тому отправить мяч в верхний угол ворот Акинфеева.

В перерыве главный тренер Гончаренко решил отказаться от традиционной для себя схемы с тремя центральными защитниками, выпустив вместо неудачно проявившего себя Гогуа атакующего полузащитника Лукаса Сантоса. Эта рокировка лишь отчасти пошла на пользу ЦСКА - команда стала действовать конкретнее в атаке, но сокращение числа игроков линии обороны позволило "Ростову" создать еще несколько убойных моментов, которые не сумел использовать. На 61-й минуте Шомуродов, получив очередной шанс, оказался точен и довел счет до разгромного. Уже после этого главный тренер ЦСКА решил упростить игру, выпустив вместо скоростного Арнора Сигурдссона высокорослого Яку Бийола.

В последние 20 минут матча ЦСКА контролировал мяч, создав несколько опасных моментов у ворот Егора Бабурина. Уйти от второго за неделю поражения без забитых мячей армейцы смогли только в компенсированное ко второму тайму время. Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти за фол на Чалове, удар с одиннадцатиметровой отметки выполнил Никола Влашич - 3:1.

"Ростов" мог победить со счетом 5:0

Виктор Гончаренко на послематчевой пресс-конференции был лаконичен. "Эмоционально мы плохо выглядели, сказалось поражение от "Эспаньола". Но не надо забывать, что до этого у нас была хорошая победная серия, плюс в чемпионате все идут с разрывом в пару очков. Поэтому надо смотреть только вперед", - отметил главный тренер ЦСКА, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.