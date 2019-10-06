Бегуньям с Ямайки вернули бронзовые медали в эстафете 4х400 м на ЧМ по легкой атлетике

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отменила дисквалификацию сборной Ямайки и вернула бронзовые медали мирового первенства по итогам эстафеты 4х400 м среди женщин. Чемпионат мира прошел в Дохе.

Ямайские спортсменки заняли третье место, однако затем были дисквалифицированы за нарушение правил передачи эстафетной палочки перед последним этапом. В финальном решении IAAF отмечается, что нарушение со стороны спортсменок с Ямайки произошло по вине организаторов соревнований, таким образом, им вернули бронзовые медали мирового первенства.

Победу одержала команда США, второе место заняли польские спортсменки. Также по результатам финала была дисквалифицирована сборная Канады за нарушение правил (выход за линию своей дорожки), дисквалификация канадских спортсменок осталась в силе.

Таким образом, сборная Ямайки завоевала 12 наград на чемпионате мира в Дохе - три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые - и заняла третье место в медальном зачете. Первой стала команда США (14-11-4), второй - сборная Кении (5-2-4). На счету россиян две золотые, три серебряные и одна бронзовая награды. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступали в нейтральном статусе.