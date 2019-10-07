Черчесов назвал матч против сборной Шотландии по футболу в Москве определяющим

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. Матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года против сборной Шотландии станет определяющим для российской команды. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Россияне проведут матч против сборной Шотландии 10 октября на стадионе "Лужники". 13 октября национальная команда в Никосии встретится со сборной Кипра.

"Мы идем от сбора к сбору, от игры к игре, - сказал Черчесов. - Перед каждым сбором и играми возникают вопросы, которые надо мимоходом решать. Пара игроков занимались по индивидуальной программе, надо понять их состояние".

"Для нас, меня и команды будет событийный матч в Москве, определяющий. Приятно сыграть в "Лужниках". Единственное, что надо чуть-чуть батареи включить на улице", - добавил главный тренер национальной команды.

Турнирное положение сборной России в отборе на ЧЕ-2020

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место после шести туров, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.

Для того, чтобы сборная России завоевала путевку на чемпионат Европы уже в следующем туре, ей нужно обыграть шотландцев 10 октября, а также рассчитывать на то, что команды Казахстана и Кипра сыграют вничью.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.