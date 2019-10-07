Самый дешевый билет на этап "Формулы-1" Гран-при России - 2020 будет стоить 2990 рублей

ТАСС, 7 октября. Минимальная стоимость билетов на этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при России в 2020 году составит 2990 рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании - промоутера гонок АНО "Росгонки".

За указанную сумму зрители смогут купить билет в зону свободного размещения без посадочных мест, билет рассчитан на три дня.

За билеты на трибуны Т3 и Т4 болельщикам придется заплатить 5490 рублей, на трибунах Т1 и Т2 - 6990 рублей. Билеты на главную трибуну, вдоль которой расположены старт и финиш гоночной трасы, обойдутся в 9990 рублей. Данные категории билетов действительны четыре дня. Цены билетов на категории VIP составят от 25990 рублей (места класса комфорт) до 103990 рублей (ложа Gold).

Этап Гран-при в Сочи в 2020 году пройдет с 24 по 27 сентября.

В этом году на российском этапе, который прошел с 27 по 29 сентября, в четвертый раз победу одержал британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят финишировал 12-м.