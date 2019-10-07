IAAF номинировала американку Моррис на премию Fair Play за поздравление Сидоровой

ТАСС, 7 октября. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) и международной комитет Fair Play внесли американскую прыгунью с шестом Сэнди Моррис в шорт-лист номинантов на премию за честную игру.

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27-летняя Моррис стала серебряным призером чемпионата мира в Дохе, проиграв россиянке Анжелике Сидоровой в борьбе за золотую медаль чемпионата мира. Моррис взяла планку н высоте 4,90 м, Сидорова - 4,95 м. После того, как российская спортсменка выиграла соревнования, американка очень эмоционально поздравила ее, не скрывая радости за россиянку.

"Несмотря на то, что она проиграла борьбу за золотую медаль, первое, что сделала американская прыгунья с шестом, - это поздравила победительницу Анжелику Сидорову, выразив искреннюю радость ее успеху", - говорится в сообщении.

Также на премию номинированы победитель и призеры чемпионата мира в Дохе в прыжках с шестом американец Сэм Кендрис, швед Арманд Дуплантис и поляк Петр Лисек, британская бегунья Дина Эшер-Смит, бегун Браима Сункар Дабо из Гвинеи-Бисау.