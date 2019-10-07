Баскетболисты ЦСКА потерпели второе поражение в Единой лиге ВТБ, уступив "Зениту"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА проиграл со счетом 79:82 санкт-петербургскому "Зениту" в домашнем матче баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в УСК ЦСКА.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Дарран Хиллиард, набравший 16 очков, наибольшее количество очков в составе "Зенита" у Евгения Воронова (15). Команды провели между собой 15-й матч после образования "Зенита" в 2014 году и присоединения к структуре одноименного футбольного клуба. "Зенит" одержал четвертую победу, еще в 11 играх побеждали армейцы. Петербуржцы прервали серию поражений от ЦСКА из четырех матчей и впервые победили армейцев в гостях.

ЦСКА потерпел второе поражение в трех матчах Единой лиги ВТБ. На старте турнира армейцы проиграли красноярскому "Енисею" (71:80), затем выиграли у пермской "Пармы" (89:74). Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице. "Зенит" идет на втором месте, имея в активе две победы.

В следующем матче Единой лиги ВТБ московская команда дома сыграет против белорусского клуба "Цмоки-Минск", встреча пройдет 13 октября. 10 октября ЦСКА примет немецкую "Баварию" в матче Евролиги. "Зенит" в Единой лиге ВТБ сыграет с "Нижним Новгородом" 13 октября. В Евролиге питерская команда сыграет дома с испанской "Барселоной", игра состоится 11 октября.