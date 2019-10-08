Третьяк надеется на скорое создание команды Женской хоккейной лиги в Москве

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк надеется на то, что в Москве в ближайшее время появится команда Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Об этом Третьяк рассказал на торжественном вечере, посвященном 25-летию женского хоккея в России.

В нынешнем сезоне в чемпионате ЖХЛ принимают участие восемь команд - семь из России и одна из Китая.

"Очень надеюсь на то, что в Москве скоро будет создана женская хоккейная команда", - сказал Третьяк.

ЖХЛ была основана в 2015 году. Действующим чемпионом является команда "Агидель" из Уфы.