ЦСКА выиграл у "Амура" и вернулся на первое место в Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома выиграл у хабаровского "Амура" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве.
У ЦСКА отличились Иржи Секач (22-я минута), Сергей Калинин (41), Алексей Марченко (48) и Максим Шалунов (55). В составе "Амура" шайбу забросил Томаш Зогорна (58).
Ранее во вторник "Йокерит" из Хельсинки на своем льду переиграл "Сочи" в овертайме (3:2), после двух периодов финский клуб уступал с разницей в две шайбы. Казанский "Ак Барс" на выезде выиграл у ярославского "Локомотива" (4:0). В предыдущий раз "Ак Барс" побеждал в Ярославле 15 сентября 2014 года (3:2 по буллитам). Нападающий гостей Кирилл Петров забросил свою 100-ю шайбу в регулярных чемпионатах КХЛ.
В турнирной таблице ЦСКА вернулся на первую строчку в Западной конференции КХЛ, набрав 25 очков в 15 матчах. "Амур" занимает 10-е место в Восточной конференции, имея в активе 11 очков в 14 матчах. "Амур" не может победить ЦСКА уже более трех лет (шесть матчей) в регулярном чемпионате КХЛ, последний раз "Амур" победил ЦСКА на выезде 29 сентября 2016 года (2:1 Б).
ЦСКА в гостях сыграет с "Ак Барсом" в пятницу, в четверг "Амур" на выезде встретится с омским "Авангардом".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|15
|10
|1
|1
|0
|1
|2
|55-22
|25
|2
|СКА
|16
|8
|1
|0
|1
|1
|5
|38-32
|20
|3
|Витязь
|14
|8
|1
|3
|1
|0
|1
|38-21
|25
|4
|Торпедо
|16
|5
|3
|1
|0
|0
|7
|43-42
|18
|5
|Динамо Мск
|15
|6
|1
|0
|2
|1
|5
|33-36
|17
|6
|Спартак
|16
|4
|1
|2
|0
|3
|6
|41-45
|17
|7
|Йокерит
|13
|5
|2
|0
|0
|1
|5
|37-37
|15
|8
|Динамо Мн
|14
|4
|2
|0
|2
|1
|5
|42-41
|15
|9
|Сочи
|15
|4
|1
|0
|1
|3
|6
|33-42
|14
|10
|Северсталь
|15
|3
|0
|3
|0
|1
|8
|36-45
|13
|11
|Локомотив
|14
|5
|0
|0
|0
|0
|9
|31-42
|10
|12
|Динамо Р
|14
|1
|2
|0
|0
|0
|11
|18-55
|6
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|14
|12
|0
|0
|0
|0
|2
|51-23
|24
|2
|Авангард
|14
|7
|1
|0
|1
|2
|3
|43-33
|19
|3
|Автомобилист
|15
|6
|3
|1
|0
|1
|4
|41-32
|21
|4
|Сибирь
|14
|8
|0
|0
|2
|1
|3
|31-28
|19
|5
|Барыс
|13
|9
|0
|0
|0
|0
|4
|29-21
|18
|6
|Салават Юлаев
|14
|8
|0
|0
|1
|0
|5
|34-31
|17
|7
|Адмирал
|14
|6
|1
|1
|0
|0
|6
|26-28
|16
|8
|Трактор
|17
|5
|2
|0
|0
|1
|9
|27-39
|15
|9
|Нефтехимик
|16
|4
|0
|1
|1
|1
|9
|34-42
|12
|10
|Металлург Мг
|15
|4
|0
|0
|3
|0
|8
|30-38
|11
|11
|Амур
|15
|4
|0
|0
|0
|3
|8
|25-33
|11
|12
|Куньлунь
|14
|3
|0
|2
|0
|1
|8
|30-39
|11