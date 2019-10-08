ЦСКА выиграл у "Амура" и вернулся на первое место в Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома выиграл у хабаровского "Амура" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве.

У ЦСКА отличились Иржи Секач (22-я минута), Сергей Калинин (41), Алексей Марченко (48) и Максим Шалунов (55). В составе "Амура" шайбу забросил Томаш Зогорна (58).

Ранее во вторник "Йокерит" из Хельсинки на своем льду переиграл "Сочи" в овертайме (3:2), после двух периодов финский клуб уступал с разницей в две шайбы. Казанский "Ак Барс" на выезде выиграл у ярославского "Локомотива" (4:0). В предыдущий раз "Ак Барс" побеждал в Ярославле 15 сентября 2014 года (3:2 по буллитам). Нападающий гостей Кирилл Петров забросил свою 100-ю шайбу в регулярных чемпионатах КХЛ.

В турнирной таблице ЦСКА вернулся на первую строчку в Западной конференции КХЛ, набрав 25 очков в 15 матчах. "Амур" занимает 10-е место в Восточной конференции, имея в активе 11 очков в 14 матчах. "Амур" не может победить ЦСКА уже более трех лет (шесть матчей) в регулярном чемпионате КХЛ, последний раз "Амур" победил ЦСКА на выезде 29 сентября 2016 года (2:1 Б).

ЦСКА в гостях сыграет с "Ак Барсом" в пятницу, в четверг "Амур" на выезде встретится с омским "Авангардом".