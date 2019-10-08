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КХЛ

ЦСКА выиграл у "Амура" и вернулся на первое место в Западной конференции КХЛ

Хабаровчане не могут победить москвичей уже более трех лет
Игроки ЦСКА Александр Щербак/ТАСС
Описание
Игроки ЦСКА
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома выиграл у хабаровского "Амура" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве.

У ЦСКА отличились Иржи Секач (22-я минута), Сергей Калинин (41), Алексей Марченко (48) и Максим Шалунов (55). В составе "Амура" шайбу забросил Томаш Зогорна (58).

Ранее во вторник "Йокерит" из Хельсинки на своем льду переиграл "Сочи" в овертайме (3:2), после двух периодов финский клуб уступал с разницей в две шайбы. Казанский "Ак Барс" на выезде выиграл у ярославского "Локомотива" (4:0). В предыдущий раз "Ак Барс" побеждал в Ярославле 15 сентября 2014 года (3:2 по буллитам). Нападающий гостей Кирилл Петров забросил свою 100-ю шайбу в регулярных чемпионатах КХЛ.

В турнирной таблице ЦСКА вернулся на первую строчку в Западной конференции КХЛ, набрав 25 очков в 15 матчах. "Амур" занимает 10-е место в Восточной конференции, имея в активе 11 очков в 14 матчах. "Амур" не может победить ЦСКА уже более трех лет (шесть матчей) в регулярном чемпионате КХЛ, последний раз "Амур" победил ЦСКА на выезде 29 сентября 2016 года (2:1 Б).

ЦСКА в гостях сыграет с "Ак Барсом" в пятницу, в четверг "Амур" на выезде встретится с омским "Авангардом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА15101101255-2225
2СКА1681011538-3220
3Витязь1481310138-2125
4Торпедо1653100743-4218
5Динамо Мск1561021533-3617
6Спартак1641203641-4517
7Йокерит1352001537-3715
8Динамо Мн1442021542-4115
9Сочи1541013633-4214
10Северсталь1530301836-4513
11Локомотив1450000931-4210
12Динамо Р14120001118-556
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс14120000251-2324
2Авангард1471012343-3319
3Автомобилист1563101441-3221
4Сибирь1480021331-2819
5Барыс1390000429-2118
6Салават Юлаев1480010534-3117
7Адмирал1461100626-2816
8Трактор1752001927-3915
9Нефтехимик1640111934-4212
10Металлург Мг1540030830-3811
11Амур1540003825-3311
12Куньлунь1430201830-3911

 

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