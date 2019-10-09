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Летние олимпийские виды спорта

Более 250 российских спортсменов выступят на Всемирных военных играх в Китае

Соревнования пройдут с 15 по 27 октября в городе Ухань

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Более 250 спортсменов выступят в составе сборной России на VII Всемирных военных играх в Китае. В среду состоялись проводы команды на соревнования, которые пройдут в китайском городе Ухань.

Всего в окончательный состав команды вошли 257 спортсменов. В соревнованиях выступят олимпийские чемпионки по фехтованию Яна Егорян и Софья Великая, призеры Олимпийских игр в плавании и стрельбе Антон Чупков и Кирилл Григорьян соответственно, а также трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

"Уверен, что эти соревнования принесут спортивный мир, - сказал статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков. - Ведь мероприятия под эгидой Международного совета военного спорта (CISM) объединяют не только спортсменов и военнослужащих, но и служат уникальному девизу CISM - "Дружба через спорт". Члены сборных команд Вооруженных сил Российской Федерации уже не раз показывали высокие результаты на чемпионатах мира CISM и Всемирных военных играх".

"Да, конкуренция будет высокой. Но огромная сила воли, опыт и целеустремленность помогут вам добиться триумфального успеха на седьмых Всемирных военных играх в Китае", - добавил Панков, обращаясь к спортсменам.

В программу Всемирных военных игр включены 32 вида спорта. Соревнования пройдут с 15 по 27 октября.

Теги
РоссияЛетние олимпийские виды спорта
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