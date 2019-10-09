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Эксперт по вопросам корпоративного управления Филатов утвержден офицером по этике РУСАДА

Офицер по этике не является штатным работником Российского антидопингового агентства, не подчиняется генеральному директору организации и обладает полной независимостью

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) утвердил международного эксперта по вопросам корпоративного управления и этики бизнеса Александра Филатова на пост офицера по этике РУСАДА.

Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая.

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9 октября в Москве состоялось очередное заседание членов наблюдательного совета РУСАДА. "Сегодня состоялось очень значимое для нас событие, - отметила Пахноцкая. - Была утверждена кандидатура нового офицера по этике. Этот пост занял международный эксперт по вопросам корпоративного управления и этики бизнеса Александр Филатов".

Филатов является сертифицированным корпоративным директором (IoD Chartered Director) Британского института директоров, кандидат экономических наук. В настоящее время он является членом комитета миноритарных акционеров Сбербанка, партнером венчурного фонда GenezisTechCapital, членом экспертного совета Росимущества по корпоративному управлению, членом комитета экспертного совета рынка инноваций и инвестиций Московской биржи.

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Офицер по этике не является штатным работником РУСАДА, не подчиняется генеральному директору и обладает полной независимостью. Его главными задачами являются внедрение кодекса по этике в Российское антидопинговое агентство и контроль за его соблюдением. Эта должность создана для того, чтобы агентство было открытым и соответствовало передовым мировым стандартам. Офицер по этике будет следить за соблюдением этических стандартов, предотвращать конфликты интересов внутри организации и бороться с возможными фактами коррупции.

Кодекс по этике РУСАДА был принят на заседании наблюдательного совета Российского антидопингового агентства 31 мая 2017 года. Принятие этого кодекса было одним из требований для фактического допуска РУСАДА к самостоятельному тестированию и планированию.

Наблюдательный совет РУСАДА 9 октября также утвердил нового члена дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА. Им стал 39-летний Андрей Тимчук, арбитр палаты по разрешению споров Российского футбольного союза с 2018 года, профессиональный адвокат.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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