Матч 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу "Спартак" - "Ростов" пройдет 31 октября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" 31 октября примет "Ростов" в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча между "Спартаком" и "Ростовом" начнется в 19:30 мск. В этот же день "Оренбург" примет "Химки" (16:00 мск), московское "Торпедо" - калининградскую "Балтику" (19:30 мск).

30 октября пройдут пять поединков: в 19:00 мск начнутся встречи ЦСКА - "Уфа", "Ахмат" (Грозный) - "Луч" (Владивосток) и "Нижний Новгород" - "Шинник" (Ярославль), петербургский "Зенит" начнет игру против томской "Томи" в 20:00 мск, стартовый свисток в игре екатеринбургского "Урала" и тульского "Арсенала" запланирован на 17:00 мск.

Победитель матча между "Спартаком" и "Ростовом" встретится в 1/4 финала с сильнейшим в паре ЦСКА - "Уфа".

В прошлом году победителем турнира стал московский "Локомотив", который переиграл в финале "Урал" со счетом 1:0.