Победитель Roland Garros 1972 года испанец Химено умер в возрасте 82 лет

МАДРИД, 9 октября. /ТАСС/. Бывший теннисист Андрес Химено умер в среду на 83-м году жизни. Об этом сообщила газета Marca.

По ее информации, "один из величайших символов испанского тенниса ушел из жизни после продолжительной болезни". Ранее у него был диагностировано онкологическое заболевание.

"Мне только что сообщили грустную новость о кончине Андреса Химено, - написал в Twitter вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. - Без сомнения, один из первопроходцев тенниса в Испании и великий спортсмен".