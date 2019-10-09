Победитель Roland Garros 1972 года испанец Химено умер в возрасте 82 лет

МАДРИД, 9 октября. /ТАСС/. Бывший теннисист Андрес Химено умер в среду на 83-м году жизни. Об этом сообщила газета Marca.
По ее информации, "один из величайших символов испанского тенниса ушел из жизни после продолжительной болезни". Ранее у него был диагностировано онкологическое заболевание.
"Мне только что сообщили грустную новость о кончине Андреса Химено, - написал в Twitter вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. - Без сомнения, один из первопроходцев тенниса в Испании и великий спортсмен".
Acaban de comunicarme la triste noticia del fallecimiento de #AndresGimeno. Sin duda uno de los pioneros del tenis en España y un gran deportista. Un sentido saludo a su familia. D.E.P.— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 9, 2019
Химено родился 3 августа 1937 года в Барселоне. В 1972 году он стал победителем Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") в одиночном разряде. Кроме того, он выходил в финал Открытого чемпионата Австралии - 1969. За карьеру Химено выиграл 41 турнир в одиночном разряде. В 2009 году он был введен в Международный зал теннисной славы.