Три российских клуба стартовали с побед в розыгрыше Кубка мира по хоккею с мячом

ТАСС, 10 октября. Хабаровский "СКА-Нефтяник", московское "Динамо" и архангельский "Водник" одержали победы в стартовых матчах на Кубке мира по хоккею с мячом. Турнир проходит в шведском городе Сандвикен.

В матче открытия "СКА-Нефтяник" победил местный клуб "Сандвикен" со счетом 6:3. Счет в игре открыл Артем Бондаренко (15-я минута). Следующие три мяча забросил легионер российской команды Эрик Петтерссон (17, 27, 38), позже голами отметились все тот же Бондаренко (45) и Станислав Турушев (56). В составе проигравших отличились Ханнес Эдлунд (43) и Линус Форслунд (52, 57).

После этого свою встречу провели шведские клубы "Броберг" и "Хаммарбю" (3:1). Счет в матче открыл хоккеист "Броберга" Юнас Нюгрен (26) с передачи россиянина Вадима Архипкина. Позже Архипкин увеличил разрыв (36), третий мяч себе в актив записал Расмус Линдер (63). У "Хаммарбю" отличился Тед Бергстрём (61).

В третьем матче дня между собой сошлись "Динамо" и шведский АИК (1:0). Исход встречи решил единственный гол, автором которого стал Валерий Ивкин (58). Закрывали программу российские клубы "Водник" и "Байкал-Энергия". Матч завершился победой "Водника" со счетом 3:1, мячи у победителей забрасывали Алексей Ибатулов (7), Евгений Дергаев (41) и Евгений Громницкий (55), у проигравших - Владислав Кузнецов (31).

Во второй день Кубка мира пройдут девять встреч. Свой первый матч сыграет "Уральский Трубник" (Первоуральск), которому будет противостоять шведская "Обу Тьюреда". "СКА-Нефтяник", "Водник", "Байкал-Энергия" и "Динамо" проведут свои встречи против шведских клубов "Мотала", "Ветланда", "Вилла" и "Хаммарбю" соответственно. Еще одна российская команда на турнире "Енисей" (Красноярск) начнет свой поход за трофеем 11 октября матчем против финской "Вейтеры".

Кубок мира завершится 13 октября. Самым титулованным клубом турнира является шведский "Болтик", который побеждал шесть раз. Среди российских команд наибольших успехов достиг "Енисей", завоевывавший титул четыре раза (1982, 1984, 2011 и 2015), трижды трофей оказывался в руках хоккеистов "Динамо" (2006, 2007, 2013), по два раза побеждали "Водник" (2003, 2004) и красногорский "Зоркий" (1990, 2012), однажды - казанское "Динамо" (2010).