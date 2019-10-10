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Кубок мира по регби

Два матча Кубка мира по регби в Японии отменены из-за тайфуна

Ситуация коснулась встреч между сборными Новой Зеландии и Италии, а также Англии и Франции
Описание
© NASA Worldview, Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS) via AP

ТОКИО, 10 октября. /ТАСС/. Две встречи розыгрыша Кубка мира по регби, намеченные на 12 октября, отменены из-за приближающегося к Японии тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает информационное агентство Киодо.

На субботу были намечены три матча. Встреча между сборными Новой Зеландии и Италии в городе Тоёта (группа B), а также игра между командами Англии и Франции в Иокогаме (группа С) отменены. Матч сборных Ирландии и Самоа, назначенный на этот же день в городе Фукуока, состоится.

Организаторы обещают возместить зрителям деньги за билеты. Отмечается, что в воскресенье соревнования должны будут возобновиться в обычном режиме.

В среду метеорологическое управление Японии выступило со специальным предупреждением по случаю приближения мощного тайфуна "Хагибис" - уже 19-го в нынешнем году в северо-западной части Тихого океана. В настоящее время "Хагибис" движется на северо-запад от Марианских островов со скоростью 25 км/час. Порывы ветра в его центральной части достигают скорости 75 м/сек. По оценкам специалистов, тайфун пройдет по основной территории Японии 12 и 13 октября.

В финальной стадии Кубка мира по регби принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы. Сборная России уступила во всех матчах на турнире и заняла последнее место в группе A. Соревнования завершатся 2 ноября. Кубок мира проходит в 12 японских городах, финал состоится на стадионе в Иокогаме.

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Кубок мира по регби
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