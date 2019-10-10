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Евро-2020

Эксперт: футболистам сборной России нельзя уступать шотландцам в мелких единоборствах

Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между командами пройдет 10 октября в "Лужниках"

МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футболистам сборной России нельзя уступать команде Шотландии в мелких единоборствах для победы в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник сборной России Юрий Ковтун.

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Подопечные Станислава Черчесова встретятся с шотландцами в четверг на стадионе "Лужники", начало игры - 21:45 мск. Предыдущая встреча, которая проходила в Шотландии, завершилась победой сборной России со счетом 2:1. Для того, чтобы российские футболисты завоевали путевку на чемпионат Европы уже в предстоящей игре, команде нужно обыграть команду Шотландии, а сборные Казахстана и Кипра должны сыграть вничью.

"В прошлой игре наша сборная доминировала, хотя первые минуты остались за шотландцами, - сказал Ковтун. - Но затем по ходу матча все перестроилось, и было видно, что сборная наша превосходит шотландцев и по голевым моментам, и по мастерству, хозяева не показали своего уровня. Второй матч будет складываться по-другому, теперь соперники знают друг друга, к тому же наша сборная понимает огромное значение сегодняшнего матча. Шотландцам надо превзойти себя, чтобы выиграть".

"Но надо помнить, что на первый план у них выходит настрой, характер, мы лучше играем в плане мастерства. Нам нельзя уступать в мелких единоборствах, они определят наш успех", - отметил бывший защитник сборной России.

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Ранее в сборную России вместо получивших травмы Рифата Жемалетдинова, Федора Смолова (оба - "Локомотив") и Романа Зобнина ("Спартак") были вызваны Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Александр Соболев ("Крылья Советов") и Павел Могилевец ("Рубин"). "Когда выпадают игроки стартового состава, всегда хочется найти им достойную замену. Безусловно, травмы повлекут изменения в составе и тактике. Тренерскому штабу надо сделать правильный выбор, а те игроки, которых вызвали, должны зацепиться за этот шанс", - заключил Ковтун.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место после шести туров, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.

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Евро-2020
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