Эксперт: футболистам сборной России нельзя уступать шотландцам в мелких единоборствах

МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футболистам сборной России нельзя уступать команде Шотландии в мелких единоборствах для победы в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник сборной России Юрий Ковтун.

Подопечные Станислава Черчесова встретятся с шотландцами в четверг на стадионе "Лужники", начало игры - 21:45 мск. Предыдущая встреча, которая проходила в Шотландии, завершилась победой сборной России со счетом 2:1. Для того, чтобы российские футболисты завоевали путевку на чемпионат Европы уже в предстоящей игре, команде нужно обыграть команду Шотландии, а сборные Казахстана и Кипра должны сыграть вничью.

"В прошлой игре наша сборная доминировала, хотя первые минуты остались за шотландцами, - сказал Ковтун. - Но затем по ходу матча все перестроилось, и было видно, что сборная наша превосходит шотландцев и по голевым моментам, и по мастерству, хозяева не показали своего уровня. Второй матч будет складываться по-другому, теперь соперники знают друг друга, к тому же наша сборная понимает огромное значение сегодняшнего матча. Шотландцам надо превзойти себя, чтобы выиграть".

"Но надо помнить, что на первый план у них выходит настрой, характер, мы лучше играем в плане мастерства. Нам нельзя уступать в мелких единоборствах, они определят наш успех", - отметил бывший защитник сборной России.