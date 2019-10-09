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Евро-2020

Черчесов: борьба за выход на ЧЕ-2020 в группе сборной России по футболу не завершена

Главный тренер национальной команды напомнил, что до конца отборочного турнира нужно провести еще четыре игры
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Михаил Терещенко/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 октября. /ТАСС/. Турнирная борьба в группе I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, в которой выступают сборные России и Шотландии, еще не завершена. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Матч между сборными России и Шотландии пройдет на стадионе "Лужники" 10 октября, начало - 21:45 мск. Эта встреча станет для национальной команды первой на главном стадионе чемпионата мира 2018 года после завершения турнира. В последний раз сборная под руководством Черчесова играла на этом стадионе 1 июля прошлого года, победив команду Испании в 1/8 финала мирового первенства (1:1, 4:3 - по пенальти).

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"В нашей группе еще все впереди, еще четыре игры, - сказал Черчесов, отвечая на вопрос о том, удивило ли его выступление сборной Шотландии в отборе на Евро-2020. - Что касается шотландцев, то мы ответственно готовимся к этой игре, но не буду какие-то суждения о команде выносить, это пускай делает мой коллега, главный тренер сборной Шотландии".

"До "Лужников" ехать час туда и час обратно, - объяснил главный тренер сборной решение провести тренировку в среду на базе в Новогорске, а не в "Лужниках". - Решили тут провести, это было целесообразнее, к тому же, с "Лужниками" мы знакомы, поэтому не было необходимости проводить там тренировку. Готовимся к матчу вне зависимости от турнирного положения".

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место после шести туров, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.

Для того, чтобы сборная России завоевала путевку на чемпионат Европы уже в следующем туре, ей нужно обыграть шотландцев, а сборные Казахстана и Кипра должны сыграть вничью.

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