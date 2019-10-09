Черчесов: борьба за выход на ЧЕ-2020 в группе сборной России по футболу не завершена

Матч между сборными России и Шотландии пройдет на стадионе "Лужники" 10 октября, начало - 21:45 мск. Эта встреча станет для национальной команды первой на главном стадионе чемпионата мира 2018 года после завершения турнира. В последний раз сборная под руководством Черчесова играла на этом стадионе 1 июля прошлого года, победив команду Испании в 1/8 финала мирового первенства (1:1, 4:3 - по пенальти).

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 октября. /ТАСС/. Турнирная борьба в группе I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, в которой выступают сборные России и Шотландии, еще не завершена. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

"В нашей группе еще все впереди, еще четыре игры, - сказал Черчесов, отвечая на вопрос о том, удивило ли его выступление сборной Шотландии в отборе на Евро-2020. - Что касается шотландцев, то мы ответственно готовимся к этой игре, но не буду какие-то суждения о команде выносить, это пускай делает мой коллега, главный тренер сборной Шотландии".

"До "Лужников" ехать час туда и час обратно, - объяснил главный тренер сборной решение провести тренировку в среду на базе в Новогорске, а не в "Лужниках". - Решили тут провести, это было целесообразнее, к тому же, с "Лужниками" мы знакомы, поэтому не было необходимости проводить там тренировку. Готовимся к матчу вне зависимости от турнирного положения".

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место после шести туров, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.

Для того, чтобы сборная России завоевала путевку на чемпионат Европы уже в следующем туре, ей нужно обыграть шотландцев, а сборные Казахстана и Кипра должны сыграть вничью.