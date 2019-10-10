Левитин: вовлечение россиян в физкультуру станет важной темой Совета при президенте

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Процент вовлеченности жителей России в занятия физической культурой и спортом станет одной из важнейших тем обсуждения на Совете при президенте по спорту, который пройдет в четверг в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде. Об этом в общении с журналистами сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин.

Форум "Россия - спортивная держава" стартовал в Нижнем Новгороде 10 октября.

"55 процентов вовлеченности населения [в занятия спортом и физической культурой] - это большой вызов, это вопрос, который будет сегодня обсуждаться на Совете при президенте по спорту. Важной темой станет и развитие спортивной инфраструктуры в стране", - сказал Левитин.

Левитин отметил и важность темы пленарного заседания, в котором также примет участие президент РФ Владимир Путин. "Тема "Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом" - это то, чем мы занимаемся постоянно. Взаимодействие с международным спортом находится в постоянном развитии, мы не можем останавливаться в развитии технологий, в строительстве стадионов. Во взаимодействии с нашими зарубежными партнерами мы видим и интерес к российским технологиям", - добавил он.

VIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде завершится 11 октября. Основным организатором форума выступает Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области. Форум объединяет более трех тысяч участников, готовых обсудить актуальные темы развития физической культуры и спорта и поделиться накопленным опытом.