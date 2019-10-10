Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Форум "Россия - спортивная держава"

Голодец и Колобков вручили благодарности президента РФ победителям Универсиады в Неаполе

Церемония прошла на форуме "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Ольга Голодец, министр спорта Павел Колобков и помощник главы государства Игорь Левитин вручили благодарности президента РФ победителям летней Универсиады 2019 года в Неаполе.

Церемония прошла на форуме "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде.

Российская команда на Универсиаде заняла второе место в медальном зачете, разделив по числу наград первое место с японской сборной. Россияне завоевали 22 золотых, 24 серебряных и 36 бронзовых медалей.

В четверг благодарности получили Кирилл Прокопьев (спортивная гимнастика), Антон Булаев, Эрдэм Цыдыпов, Бэлигто Цынгуев (все - стрельба из лука), Анна Королева (фехтование), Екатерина Селезнева, Алина Алиева, Элина Баруздина, Марина Козлова, Валерия Русина, Ангелина Шкатова (все - художественная гимнастика).

К поздравлениям присоединилась президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Теги
Форум "Россия - спортивная держава"
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Чеферин: Россия способна решить любые проблемы при подготовке к Евро-2020
По словам главы Союза европейских футбольных ассоциаций Россия прекрасно провела чемпионат мира - 2018
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС