Канчельскис: собственные ошибки будут главной опасностью для россиян в игре с шотландцами

МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Российским футболистам в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии достаточно не совершать ошибки, чтобы без труда добиться победы. Таким мнением с ТАСС поделился бывший игрок сборных СССР и России Андрей Канчельскис.

Подопечные Станислава Черчесова сыграют с шотландцами в четверг на стадионе "Лужники", начало в 21:45 мск.

"Шотландцы будут обороняться, мы будем играть первым номером, - сказал Канчельскис. - Такой сценарий игры очевиден, мы фавориты, у нас преимущество. Если мы сами себе не привезем, то ничего особенного не предвидится, а мы спокойно победим, главная опасность будет исходить от наших же ошибок. Просто надо выходить с правильным настроем, забивать 2-3 гола, тогда шотландцев не будет на поле".

"Шотландия - слабенькая команда, они вряд ли смогут нам что-то противопоставить. Сейчас им терять нечего, не удивлюсь, если лидеры не приедут. Может, выйдут на поле молодые футболисты, другие игроки, ранее не участвовавшие в матчах. По логике вещей, так должно быть", - добавил собеседник агентства.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место после шести туров, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.