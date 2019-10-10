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Еврокубки

Курбанов: победа БК ЦСКА над "Баварией" стала хорошим ответом после неудачи с "Зенитом"

ЦСКА в четверг обыграл "Баварию" в матче Евролиги, ранее московский клуб уступил "Зениту" в игре Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Победа над "Баварией" в баскетбольной Евролиге стала для московского ЦСКА хорошим ответом после неудачи с "Зенитом" в матче Единой лиги ВТБ в начале недели. Об этом журналистам заявил форвард армейцев Никита Курбанов.

ЦСКА в четверг дома победил немецкую "Баварию" со счетом 79:68 в матче группового этапа Евролиги. 7 октября московский клуб проиграл со счетом 79:82 санкт-петербургскому "Зениту" в домашнем матче Единой лиги ВТБ.

"Сегодня мы довольно неплохо играли в нападении - доводили мяч до открытых бросков, - сказал Курбанов. - Можно сказать, это хороший ответ после матча с "Зенитом". Полностью реабилитируемся, когда обыграем их в следующей встрече, а пока мы сделали выводы и шаг за шагом выстраиваем коммуникацию друг с другом на площадке".

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Евролиги, одержав две победы в двух матчах. В следующем туре ЦСКА примет "Химки" 17 октября.

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