Четыре очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Торонто" в матче НХЛ

Россиянин отличился на 12-й и 47-й минутах матча. Также в составе победителей дублем отметился Брэйден Пойнт (3, 31), оба раза ему ассистировал Кучеров. По одной шайбе забросили Кевин Шаттенкирк (13), Стивен Стэмкос (20) и Ондржей Палат (44). Российский защитник команды Михаил Сергачев отметился результативной передачей в эпизоде с голом Палата, а голкипер Андрей Василевский отразил 25 бросков по своим воротам.

ТАСС, 11 октября. "Тампа-Бэй" на выезде обыграла "Торонто" со счетом 7:3 во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами отметился форвард гостей Никита Кучеров.

У проигравших шайбы забросили Андреас Джонсон (5), Джон Таварес (8) и Остон Мэттьюс (18). Российский форвард "Торонто" Илья Михеев провел на площадке 16 минут 27 секунд, но результативными действиями не отметился. Лучшим игроком матча стал Кучеров (2 шайбы + 2 передачи), второй звездой был признан Стэмкос (1+3), третьей - Пойнт (2+1).

В прошлом регулярном чемпионате Кучеров набрал 128 (41+87) очков. Форвард побил рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127), установленное в сезоне-1992/93. Также нападающий "Тампы" стал самым результативным игроком за последние 23 года по количеству баллов за один регулярный чемпионат. Тогда хоккеисты "Питтсбурга" Марио Лемье и Яромир Ягр набрали 161 и 149 очков соответственно.