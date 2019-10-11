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Летние неолимпийские виды спорта

Дома деревни шахматной олимпиады в Югре направят под арендное жилье после соревнований

Приоритет будет отдаваться работникам бюджетной сферы
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© Марина Лысцева/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 октября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры направят 2,7 млрд рублей на покупку двух новых 25-этажных жилых домов в Ханты-Мансийске, в которых в 2020 году будут проживать участники Всемирной шахматной олимпиады. После окончания соревнований дома будут использоваться в качестве арендного жилья, сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор "Ипотечного агентства Югры" Евгений Чепель.

"Наш акционер - правительство Югры - принял решение увеличить уставной капитал "Ипотечного агентства" дополнительной эмиссией акций на 2,7 млрд рублей (в настоящее время - 5,2 млрд рублей - прим. ТАСС). За счет этих денег в 2019 году будут приобретены два жилых 25-этажных дома в Ханты-Мансийске в микрорайоне Иртыш. 24 этажа будут жилых, а первый - под офисы, магазины", - сказал он.

По его словам, в каждом доме будет по 718 квартир. "Квартиры будут небольшие - 24 кв. метра. Сначала в данных домах будут жить участники Всемирной шахматной олимпиады, а потом они будут использоваться как арендное жилье коммерческого или социального найма. Приоритет будет отдаваться работникам бюджетной сферы", - пояснил он.

По данным на сайте агентства, в настоящее время оно владеет пятью арендными домами в Нефтеюганске, Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. 

О шахматной деревне

Как сообщал в начале августа текущего года ТАСС директор Департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов, по пожеланию Международной шахматной федерации (FIDE) олимпийская деревня появится в Ханты-Мансийске к июлю 2020 года.

На одной площадке будут возведены спортивный комплекс, два 25-этажных дома для проживания участников, здание для питания спортсменов и экспоцентр для деловых встреч. По его словам, стоимость спорткомплекса составит более 1 млрд рублей. Ожидается, что на турнир приедут около 2 тыс. участников из 190 стран. Как пояснял Артамонов, у властей региона нет опасений по поводу возведения зданий, они будут сданы в срок.

По данным региональных властей, площадь универсального спортивного комплекса составит 13 тыс. кв. метров. Сооружение предполагается использовать для проведения соревнований международного уровня. Оно рассчитано на 500 зрительских мест и будет включать в себя площадки для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, гандболом, теннисом, бадминтоном, художественной гимнастикой, спортивной акробатикой. Также спорткомплекс планируется использовать для проведения культурно-массовых мероприятий и конференций.

В здании будут располагаться административно-бытовые, технические помещения для спортсменов и тренеров, медицинский блок, допинг-контроль, буфет, помещения для средств массовой информации, пресс-конференций, комментаторов.

Всемирная шахматная олимпиада - командный турнир для сборных. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла. Ханты-Мансийск уже принимал Всемирную шахматную олимпиаду в 2010 году, тогда победителем турнира стала сборная Украины. В августе 2020 года Ханты-Мансийск примет соревнования во второй раз.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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