ХК "Металлург" объявил об уходе Величкина с поста вице-президента клуба

ТАСС, 11 октября. Геннадий Величкин покинул пост вице-президента магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" по хоккейной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Сегодня руководство хоккейного клуба "Металлург" приняло решение о внесении изменений в структуру управления и управляющие органы клуба. В частности, введена должность первого вице-президента - директора хоккейного клуба "Металлург". На нее назначен Сергей Ласьков. Сегодня же расторгнут контракт с Геннадием Величкиным, занимавшим пост вице-президента ХК "Металлург", - говорится в сообщении.

Величкин работал в "Металлурге" с 1991 года. За годы его руководства клуб дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), пять раз чемпионом России (1999, 2001, 2007, 2014, 2016), обладателем Кубка России (1998), чемпионом Евролиги (1999, 2000), обладателем Суперкубка Европы (2000), обладателем Кубка Шпенглера (2005) и обладателем Кубка европейских чемпионов (2008).

Ласьков также является председателем попечительского совета магнитогорского баскетбольного клуба "Динамо".