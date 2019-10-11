Перенесено время начала матча чемпионата России по футболу "Локомотив" - "Спартак"

ТАСС, 11 октября. Время начала матча 14-го тура чемпионата России по футболу между столичными "Локомотивом" и "Спартаком" перенесено. Об этом сообщает пресс-служба "Локомотива".

Встреча, которая пройдет на стадионе "РЖД-Арена" 27 октября, начнется в 16:30 мск вместо 19:00, как было запланировано ранее.

Таким образом, в субботу в одно время пройдут два матча в Москве. Также в это время начнется встреча между ЦСКА и столичным "Динамо" на домашней арене красно-синих.

В турнирной таблице чемпионата России "Локомотив" занимает первое место, набрав в 12 матчах 26 очков, "Спартак" идет 12-м, в активе клуба 14 баллов.