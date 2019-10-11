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ММА

Александр Емельяненко хочет полететь в Японию, чтобы поддержать в бою брата Федора

Поединок Федора Емельяненко против американца Куинтона Джексона пройдет 29 декабря
Александр Емельяненко Александр Погожев/ТАСС
Описание
Александр Емельяненко
© Александр Погожев/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко хочет прилететь в Японию, чтобы поддержать брата Федора в поединке против американца Куинтона Джексона. Об этом Александр Емельяненко заявил ТАСС.

Ранее было официально объявлено о том, что бой Емельяненко - Джексон пройдет 29 декабря в Японии.

"Япония - прекрасная страна, я бы с удовольствием там подрался. Или поддержу [брата], если накладок никаких не будет", - сказал Александр Емельяненко.

Федор Емельяненко все свои бои в Японии проводил на ринге. На его счету 25 поединков в Японии, во всех он одержал победы. Еще один бой - против Антониу Родригу Ногейра - признан несостоявшимся.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА, один бой был признан несостоявшимся. Джексон является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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