Александр Емельяненко хочет полететь в Японию, чтобы поддержать в бою брата Федора

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко хочет прилететь в Японию, чтобы поддержать брата Федора в поединке против американца Куинтона Джексона. Об этом Александр Емельяненко заявил ТАСС.

Ранее было официально объявлено о том, что бой Емельяненко - Джексон пройдет 29 декабря в Японии.

"Япония - прекрасная страна, я бы с удовольствием там подрался. Или поддержу [брата], если накладок никаких не будет", - сказал Александр Емельяненко.

Федор Емельяненко все свои бои в Японии проводил на ринге. На его счету 25 поединков в Японии, во всех он одержал победы. Еще один бой - против Антониу Родригу Ногейра - признан несостоявшимся.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА, один бой был признан несостоявшимся. Джексон является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.