Шотландский регбийный союз считает неприемлемой возможную отмену матча КМ против японцев

ТАСС, 11 октября. Шотландский регбийный союз выразил недовольство возможным решением Международного совета регби (World Rugby) отменить матч Кубка мира против сборной Японии. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

По информации источника, игра может быть отменена из-за тайфуна "Хагибис". Глава Шотландского регбийного союза Марк Додсон подтвердил, что организация консультировалась с юристами по поводу отмены встречи с японцами. Игра запланирована в Иокогаме на 13 октября.

"В первую очередь мы заботимся о безопасности зрителей, во-вторых, заявляя об отмене матчей без возможности провести игры позже, Международный совет регби идет против принципа спортивной целостности турнира, - заявил Додсон. - У нас состоялся содержательный диалог с высокопоставленными представителями World Rugby, но похоже, что организация намерена четко придерживаться своего плана - либо сыграть матч в воскресенье, либо не играть вообще. Мы считаем, что отмена матча и лишение нас возможности побороться за выход в плей-офф является абсолютно неприемлемым. Мы провели консультации с юристами, самым очевидным развитием событий является проведение встречи в понедельник в случае наличия возможности обеспечить полную безопасность либо перенос матча на другую арену, чтобы завершить все игры группы А и сохранить принцип спортивной целостности турнира".

"Мы очень расстроены тем, что Шотландский регбийный союз делает подобные заявления в тот момент, когда мы стараемся сделать все, что есть в наших силах, чтобы провести все воскресные матчи по расписанию и когда есть реальная угроза безопасности зрителей, учитывая, что тайфун "Хагибис" может стать одним из самых разрушительных в Японии с 1958 года. Наряду с другими 19 федерациями Шотландский регбийный союз подписал соглашение об участии в Кубке мира, в котором говорится, что если игру невозможно провести в назначенное время, она отменяется, засчитывается ничья, команды получают по два очка в турнирной таблице, счет матча не регистрируется", - цитирует заявление World Rugby Sky Sports.

Турнирное положение

По информации источника, World Rugby не собирается переносить отмененные игры. На данный момент японцы лидируют в группе А (14 очков, 3 матча), на втором месте идут ирландцы (11 очков, 3 матча), третьем - шотландцы (10 очков, 3 матча), четвертом - самоанцы (5 очков, 3 матча), россияне заняли последнее место, не сумев набрать турнирных очков во всех четырех встречах. В случае отмены матча команды Японии и Шотландии получат по два очка, в заключительном туре сборная Ирландии проведет матч против команды Самоа в Фукуоке. В случае победы ирландцы, которые являются фаворитами встречи, получат 4 или 5 очков (одно бонусное очко дается за четыре и более попыток в матче).

Ранее матч сборных Новой Зеландии и Италии в городе Тоёта (группа B), а также игра между командами Англии и Франции в Иокогаме (группа С) были отменены из-за тайфуна "Хагибис", они должны были пройти в субботу. Всего в турнире принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится в Иокогаме.