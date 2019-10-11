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Летние олимпийские виды спорта

Россияне Маричева и Кабанов пробились в финал чемпионата Европы по скейтбордингу

Соревнования проходят в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены Ксения Маричева и Константин Кабанов вышли в финал первого в истории чемпионата Европы по скейтбордингу. Турнир проходит в Нижнем Новгороде.

Маричева заняла шестое место в полуфинале и вошла в число восьми сильнейших скейтбордистов, которые разыграют медали первенства. С первых трех мест в финал квалифицировались представительницы Нидерландов Канди Якобс, Кет Олденбёвинг и Рос Зветслот. В топ-20 также попали россиянки Лилия Суханкова (14-е место), София Позднякова (18) и Александра Тимонина (20), которые не сумели пробиться в финал.

Кабанов стал вторым в полуфинале, с первого места квалифицировался француз Венсан Милу, с третьего - финн Яакко Оянен. В топ-30 также попали россияне Егор Кальдиков (10-е место), Эвон Мартинес (21), Максим Ежов (28), Яков Кан (29) и Михаил Степанов (30), которые не смогли пробиться в финал.

Призовой фонд турнира составляет $50 тыс. В финале будут разыграны очки для олимпийского рейтинга. Скейтбординг будет впервые представлен на Олимпийских играх, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.

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Летние олимпийские виды спорта
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