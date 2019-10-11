Футболисты молодежной сборной РФ на последних минутах ушли от поражения в матче с поляками

Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене" в присутствии 16 028 зрителей и завершилась со счетом 2:2

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу сыграла вничью со счетом 2:2 с командой Польши в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года среди игроков не старше 21 года. В составе российской команды забитыми мячами отметились Даниил Уткин (25-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (90+1). У поляков отличился Патрик Климала (45+1), еще один мяч защитник сборной России Игорь Дивеев отправил в собственные ворота (10).

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Сборная России в текущем отборочном цикле провела второй матч на стадионе, который принимал матчи чемпионата мира в 2018 году. 6 сентября команда Михаила Галактионова обыграла сербов (1:0) на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске. В турнирной таблице отборочной группы 5 сборная России занимает второе место, набрав пять очков после трех матчей. Лидирует сборная Польши (7 очков), затем идут сборные Сербии (4), Болгарии (4), Эстонии (3) и Латвии (1). В финальную часть чемпионата Европы выйдут победители групп, а две лучшие команды, из числа занявших вторые места в девяти группах, разыграют в стыковых встречах еще одну путевку на турнир. В финальной части выступят 12 команд, в числе которых хозяева соревнований - сборные Венгрии и Словении. Дождь не испугал болельщиков В Екатеринбурге вечером моросил небольшой дождь, температура воздуха на момент начала игры колебалась на уровне трех градусов тепла. Однако на матч пришло 16 028 болельщиков. Некоторые болельщики пришли на игру в шарфах футбольного клуба "Урал", чтобы напомнить об уральской команде, которая проводит домашние матчи на данной арене. Особых активностей рядом со стадионом не было - не располагала погода, но болельщиков это не расстраивало. В чаше арены перед зрителями выступили члены Федерации чирлидинга Свердловской области, а гимны стран исполнил "Танцующий оркестр" Александра Павлова. Спасительный гол Сулейманова Первый опасный момент в матче уже на стартовой минуте создал полузащитник сборной России и московского "Спартака" Наиль Умяров, нанеся удар по воротам польской команды. Российская сборная создала еще пару моментов, но на 10-й минуте хозяевам поля не повезло. Вратарь Александр Максименко неудачно отбил подачу, мяч попал в Дивеева, отскочив от него в ворота. На 25-й минуте после навеса капитана команды Ивана Облякова вратарь гостей Камиль Грабара случайно столкнулся с защитником своей команды и упал, мяч переходил то к Сулейманову, которому помешали пробить, то к Уткину, который, наконец, отправил мяч в створ ворот, тем самым сравняв счет. Оба игрока выступают в клубе Российской премьер-лиги "Краснодар", будучи воспитанниками академии команды.

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