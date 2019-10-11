Футболисты молодежной сборной РФ на последних минутах ушли от поражения в матче с поляками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу сыграла вничью со счетом 2:2 с командой Польши в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года среди игроков не старше 21 года.
В составе российской команды забитыми мячами отметились Даниил Уткин (25-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (90+1). У поляков отличился Патрик Климала (45+1), еще один мяч защитник сборной России Игорь Дивеев отправил в собственные ворота (10).
Сборная России в текущем отборочном цикле провела второй матч на стадионе, который принимал матчи чемпионата мира в 2018 году. 6 сентября команда Михаила Галактионова обыграла сербов (1:0) на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске.
В турнирной таблице отборочной группы 5 сборная России занимает второе место, набрав пять очков после трех матчей. Лидирует сборная Польши (7 очков), затем идут сборные Сербии (4), Болгарии (4), Эстонии (3) и Латвии (1). В финальную часть чемпионата Европы выйдут победители групп, а две лучшие команды, из числа занявших вторые места в девяти группах, разыграют в стыковых встречах еще одну путевку на турнир. В финальной части выступят 12 команд, в числе которых хозяева соревнований - сборные Венгрии и Словении.
Дождь не испугал болельщиков
В Екатеринбурге вечером моросил небольшой дождь, температура воздуха на момент начала игры колебалась на уровне трех градусов тепла. Однако на матч пришло 16 028 болельщиков. Некоторые болельщики пришли на игру в шарфах футбольного клуба "Урал", чтобы напомнить об уральской команде, которая проводит домашние матчи на данной арене.
Особых активностей рядом со стадионом не было - не располагала погода, но болельщиков это не расстраивало. В чаше арены перед зрителями выступили члены Федерации чирлидинга Свердловской области, а гимны стран исполнил "Танцующий оркестр" Александра Павлова.
Спасительный гол Сулейманова
Первый опасный момент в матче уже на стартовой минуте создал полузащитник сборной России и московского "Спартака" Наиль Умяров, нанеся удар по воротам польской команды. Российская сборная создала еще пару моментов, но на 10-й минуте хозяевам поля не повезло. Вратарь Александр Максименко неудачно отбил подачу, мяч попал в Дивеева, отскочив от него в ворота.
На 25-й минуте после навеса капитана команды Ивана Облякова вратарь гостей Камиль Грабара случайно столкнулся с защитником своей команды и упал, мяч переходил то к Сулейманову, которому помешали пробить, то к Уткину, который, наконец, отправил мяч в створ ворот, тем самым сравняв счет. Оба игрока выступают в клубе Российской премьер-лиги "Краснодар", будучи воспитанниками академии команды.
Однако в добавленное к первому тайму время Патрик Клималя забил гол и вывел команду Польши вперед, завершив быструю контратаку гостей, которая началась с потери мяча Обляковым.
Самые опасные моменты второго тайма снова создавали игроки ведущих российских клубов, но сильный удар Федора Чалова (ЦСКА) после передачи Сулейманова пришелся выше перекладины. На 60-й минуте на поле вышел Максим Глушенков ("Спартак"), заменивший Уткина. Данное решение Галактионова стало знаковым - на первой добавленной ко второму тайму минуте именно Глушенков получил мяч в центре, сместился на левый фланг, обыграл соперника и навесил в штрафную площадь гостей, где на передачу откликнулся Сулейманов, опередивший одного из защитников и головой отправивший мяч в ворота.
Сразу после гола Сулейманова Глушенков потянул за руку одного из футболистов сборной Польши, чтобы быстрее взять мяч и отнести его на центр поля. На что соперник решил ответить, а в результате образовалась стычка футболистов команд. Главный арбитр встречи чех Павел Орел наказал Глушенкова и Сулейманова (за излишнюю активность) желтыми карточками, а также предупреждения получили Патрик Дзичек и Карол Фила.
Смена тактики
Старший тренер российской сборной на послематчевой пресс-конференции заявил, что его команде пришлось в последние 15 минут сменить тактику, чтобы сравнять счет.
"До 75-й минуты [российская] команда старалась играть низом, старалась владеть мячом и территориальным преимуществом, действовать на контратаках. Когда счет был не в нашу пользу, нам надо было отыгрываться. Мы перестроились, выпустили второго нападающего, провели замены в средней линии. Наверное, сам характер игры говорил, что надо больше делать фланговых навесов, один из которых привел к [забитому] мячу", - сказал Галактионов".
Главный тренер поляков Чеслав Михневич отметил, что обе сборные играли на высоком уровне. "Жаль, что не удалось выиграть. Мы будем проводить работу, смотреть, что произошло в добавленное [ко второму тайму] время", - отметил он.
По мнению польского полузащитника Дзичека, немного на игру повлиял долгий путь из Познани в Екатеринбург. Футболисты добирались до него около 7 часов из-за аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге. "В остальном, мы были готовы встретить достойных соперников, мы были готовы их встретить после вчерашнего инцидента", - отметил он.
Сборная России в следующем матче на выезде встретится с командой Эстонии, сборная Польши примет команду Сербии, обе встречи пройдут 15 октября. Молодежный чемпионат Европы пройдет в Венгрии и Словении с 13 по 27 июня 2021 года.