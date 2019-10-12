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Кубок мира по регби

Сборная Ирландии победила команду Самоа и вышла в плей-офф Кубка мира по регби

Встреча завершилась со счетом 47:5

ТАСС, 12 октября. Сборная Ирландии по регби обыграла команду Самоа со счетом 47:5 в матче группового этапа Кубка мира, который проходит в Японии. После встречи в Фукуоке ирландцы гарантировали себе выход в плей-офф.

На счету ирландских регбистов семь попыток и шесть реализаций, самоанцы сумели совершить одну попытку. Сборная Ирландии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки, команда Самоа очков не набрала. Команда Ирландии за четыре матча набрала 16 очков и возглавила турнирную таблицу группы А. На втором месте идет сборная Японии (14, 3 матча), на третьем - Шотландии (10, 3 матча), на четвертом - Самоа (5, 4 матча), на пятом - России (0, 4 матча). Россияне потеряли шансы на выход в плей-офф за тур до окончания групповой стадии.

В четвертьфинал турнира выходят две лучшие команды, заключительный матч группы А пройдет в воскресенье, сыграют команды Японии и Шотландии. По его итогам определится второй участник плей-офф. Сборная Ирландии участвовала во всех Кубках мира, лишь однажды команда не сумела выйти из группы - в 2007 году.

Матч сборных Новой Зеландии и Италии в городе Тоёта (группа B), а также игра между командами Англии и Франции в Иокогаме (группа С), которые должны были пройти в субботу, были отменены из-за тайфуна "Хагибис". В каждой из отмененных встреч была зафиксирована ничья, командам начислили по два очка. Таким образом, сборные Англии (17 очков) и Франции (15) вышли в плей-офф турнира, заняв в группе C первое и второе места соответственно. Команда Италии не сумела выйти из группы B, оставшись на третьем месте с 12 очками, а команде Новой Зеландии (16) ничья помогла обойти сборную ЮАР (15) и занять первое место в группе.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мира. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится на стадионе в Иокогаме.

Теги
Кубок мира по регби
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