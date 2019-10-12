Гимнаст Далалоян заявил, что не успел восстановиться перед вольными упражнениями на ЧМ

ШТУТГАРТ /Германия/, 12 октября. /ТАСС/. Россиянин Артур Далалоян не успел физически восстановиться перед первым днем финалов в отдельных видах на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

В субботу Далалоян занял четвертое место в вольных упражнениях.

"Половину комбинации протащил хорошо, просто только вчера выступали в многоборье, не успел восстановиться, к концу комбинации уже немножко поплыл, - сказал он. - И последнюю связку не попал, автоматически облегчил. Поэтому оценка такая низкая, но в целом комбинацию сделал чистенько, просто функционально не восстановился, и не хватило сил на концовку".

Также спортсмен отметил, что сразу после объявления оценки перестал рассчитывать на призовую тройку. "Да, я уже в тот момент понял, что мои баллы позволят завоевать медаль только при везении, - сказал Далалоян. - Но я на это не рассчитывал, достаточно спокойно отнесся. Слава богу, что ребята другие тоже завоевали медаль, это здорово".

В воскресенье Далалоян продолжит выступление на турнире финалами в опорном прыжке и в упражнениях на перекладине. "Я вот собираюсь прямо сейчас поехать в гостиницу, поеду восстанавливаться, сделаю всевозможные медицинские процедуры. Вечером Алексей Викторович, наш массажист, сделает массаж, разомнет нас немножко", - подытожил спортсмен.

Ранее на турнире Далалоян завоевал серебро в личном многоборье и победил в командных соревнованиях. Чемпионат мира завершится в воскресенье.