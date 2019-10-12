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ЧМ по спортивной гимнастике

Российский гимнаст Далалоян стал четвертым в вольных упражнениях на чемпионате мира

На прошлогоднем мировом первенстве он одержал победу в данном виде программы
Артур Далалоян AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Артур Далалоян
© AP Photo/Matthias Schrader

ШТУТГАРТ /Германия/, 12 октября. /ТАСС/. Российский гимнаст Артур Далалоян занял четвертое место в вольных упражнениях на чемпионате мира. Соревнования проходят в немецком Штутгарте.

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23-летний россиянин показал результат 14,800 балла. Победу одержал филиппинский гимнаст Карлос Юло (15,300), вторым стал израильский гимнаст Артем Долгопят (15,200), третьим - китаец Сяо Жотэн (14,933). Россиянин Никита Нагорный занял шестое место (14,166).

На прошлом чемпионате мира в 2018 году Далалоян стал чемпионом мира в данном виде программы, Юло - третьим. Юло стал первым филиппинцем, сумевшим завоевать золотую награду чемпионатов мира. Всего в данном виде программы россияне одержали четыре победы, один раз становились вторыми, советские гимнасты имеют в активе четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды.

Далалоян является трехкратным чемпионом мира (вольные упражнения, многоборье и командные соревнования), также на его счету три серебряные и одна бронзовая медаль на мировых первенствах. Далалоян завоевал золото в команде и серебро в многоборье на текущем турнире. На чемпионатах Европы Далалоян выиграл пять золотых, две серебряные и три бронзовые награды.

22-летний Нагорный является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях, также на его счету две золотые награды текущего чемпионата мира (команда и многоборье), серебряная и бронзовая медали чемпионата мира 2018 года в команде и в индивидуальном многоборье соответственно. Кроме того, Нагорный является шестикратным чемпионом Европы.

В медальном зачете чемпионата мира в Штутгарте лидирует сборная России - пять медалей (две золотые, две серебряные и одна бронзовая). Второе место занимает команда США (2-0-0), третье - сборная Филиппин (1-0-0). Россияне впервые не сумели взойти на пьедестал на текущем чемпионате мира. Соревнования завершатся в воскресенье.

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ЧМ по спортивной гимнастике
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