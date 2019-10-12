Жаркая суббота в КХЛ. Поражение "Спартака", камбэк "Динамо" и тренерская отставка в "Сочи"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" на своем льду проиграл хабаровскому "Амуру" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 1:2 по буллитам. В параллельной встрече "Динамо" одержало волевую победу над "Автомобилистом" (6:3).

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"Спартак" в нынешнем сезоне зачастую напоминает Робин Гуда. Красно-белые уверенно смотрятся и обыгрывают лидеров КХЛ, но раз за разом теряют очки с командами из нижней части таблицы. "Спартак" на старте регулярного чемпионата дважды переиграл "Автомобилист", оказался сильнее финалиста прошлогоднего Кубка Гагарина "Авангарда", одного из лидеров нынешнего сезона "Витязя" и даже в Санкт-Петербурге одолел СКА. Однако команда Олега Знарка при этом проиграла рижскому "Динамо", "Сочи" и "Северстали", которые находятся за пределами зоны плей-офф. В субботу красно-белые на своем льду также уступили аутсайдеру Восточной конференции - хабаровскому "Амуру". Для хабаровской команды эта встреча стала четвертой выездной кряду, причем третьей - в московском регионе, ранее хабаровчане уступили ЦСКА (1:4) и "Авангарду" в Балашихе (0:1). "Амур" начал сезон с девяти поражений подряд, после чего до матча с ЦСКА команда Александра Гулявцева выиграла четыре матча из пяти. Но "Спартак" являлся безоговорочным фаворитом встречи. Большая часть матча проходила в вязкой борьбе, обе команды имели хорошие моменты, но здорово играли вратари - спартаковец Юлиус Гудачек и Евгений Аликин. В результате команды обменялись заброшенными шайбами в основное время, а в серии буллитов два точных броска Томаша Зогорны и Игоря Руденкова принесли гостям победу. "Если не использовать моменты, то, конечно, будешь без очков. У нас многое не получалось, не блокировали броски, не идет большинство. Мы отдаем больше сил и эмоций в играх с лидерами, но это полная ерунда, должны выходить со всеми. Дело в реализации моментов, немножко давит, когда не забиваешь", - отметил после матча Знарок. В последние дни в прессе появилась информация о финансовых проблемах "Амура". Однако в субботу первый вице-президент клуба в беседе с ТАСС назвал финансовую ситуацию в клубе нормальной. "Мы не обращаем внимания [на разговоры], наша задача - выходить и играть в хоккей. А все финансовые вопросы должны решать руководители, они решают", - подчеркнул нападающий "Амура" Денис Голубев. Обилие голов в Петровском парке В параллельной встрече на новой домашней арене в Петровском парке столичное "Динамо" принимало "Автомобилист". Бело-голубые в последних шести играх одержали только одну победу - как раз в Екатеринбурге над "Автомобилистом" (4:1). Главный тренер команды Владимир Крикунов в случае еще одного домашнего поражения мог, вероятно, лишиться своего места. Любопытно, что 69-летний специалист большую часть своей карьеры проработал именно в Екатеринбурге и открыл дорогу во взрослый хоккей олимпийскому чемпиону, чемпиону мира и двукратному обладателю Кубка Стэнли Павлу Дацюку, который вернулся в родной город перед началом нынешнего сезона.

Крикунов впервые с 12 сентября выпустил с первых минут 39-летнего вратаря Александра Еременко, для которого встреча стала 400-й в составе "Динамо". Первый период вышел для хозяев льда обескураживающим - "Автомобилист" в середине двадцатиминутки в течение минуты дважды поразил ворота "Динамо". На второй период динамовцы вышли заряженными и нанесли 24 броска в створ ворот Якуба Коваржа. Количество переросло в качество - бело-голубым удалось сравнять счет благодаря голу и передаче Микса Индрашиса, у которого за весь нынешний сезон до этого было лишь два очка (1 гол + 1 результативная передача). В начале третьего периода хоккеистов "Динамо" подвела дисциплина, хозяева остались втроем, а "Автомобилист" реализовал лишнего и вышел вперед благодаря голу Брукса Мэйсека. Но бело-голубые не сдались и снова отыгрались благодаря голу Игумнова. В концовке встречи за дело взялось первое звено "Динамо", а Дмитрий Яшкин за шесть с половиной минут до конца третьего периода впервые в матче вывел хозяев вперед. "Автомобилист" заменил вратаря шестым полевым игроком, но сначала Игорь Полыгалов отправил шайбу в пустые ворота, а в следующей атаке Вадим Шипачев и Яшкин отлично разыграли выход к воротам, в результате чего Яшкин оформил дубль. Шипачев записал на свой счет три голевые передачи, приняв участие в трех последних шайбах "Динамо". 32-летний нападающий вышел на первое место в списке бомбардиров, на его счету стало 20 (6 голов + 14 передач) очков. Вторым идет нападающий ЦСКА Кирилл Капризов (10+8), третьим - Владимир Ткачев (7+10) из СКА. "Мы немного проспали начало игры, хотя вроде бы готовились. Побежали забивать, пропустили два гола. Терпели и ждали, хорошо, что во втором периоде удалось выравнять игру, продолжили атаковать. Мы были посвежее соперника - играли дома, они в поездке", - отметил Крикунов. Для "Динамо" эта победа стала пятой волевой в сезоне. Второй раз бело-голубые побеждают, уступая по ходу встречи со счетом 0:2. "Металлург" выиграл после отставки Величкина В пятницу руководство магнитогорского "Металлурга" приняло решение уволить вице-президента клуба Геннадия Величкина, который работал в клубе с 1991 года. За годы его руководства клуб дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), пять раз выигрывал чемпионат России (1999, 2001, 2007, 2014, 2016). На протяжении 18 лет Величкин занимал пост генерального директора "Металлурга", а затем стал вице-президентом. С 2010 по 2012 год он отошел от клубных дел и стал заместителем управляющего директора КХЛ, затем вернулся в "Металлург" и выиграл два Кубка Гагарина.

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Перед игровым днем субботы "Металлург" в 16 матчах потерпел 12 поражений и занимал предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. После третьей встречи был отправлен в отставку чешский тренер Йозеф Яндач, место которого занял Илья Воробьев. В последних матчах команда из Магнитогорска начала выправлять турнирное положение, в четырех последних играх набрав шесть очков. В субботу "Металлургу" предстояла гостевая встреча с череповецкой "Северсталью", которой руководит бывший игрок "Металлурга", двукратный чемпион России и Евролиги в составе клуба Андрей Разин. Череповчане подошли к игре с хорошим настроением после победы над "Спартаком", но "Металлург" в равной игре сумел вырвать победу со счетом 2:1. Команда из Магнитогорска набрала 14 очков и поднялась на 10-е место в Восточной конференции. Четвертую победу подряд одержал "Адмирал". Команда из Владивостока на выезде по буллитам переиграла челябинский "Трактор" со счетом 3:2. Подопечные Сергея Светлова являются главным открытием нынешнего сезона и после 16 игр с 20 очками идут на пятом месте на Востоке. В еще одном матче дня "Авангард" одержал уверенную домашнюю победу над рижским "Динамо" (4:1) и вышел на второе в Восточной конференции. "Сочи" расстался с Зубовым Также в субботу состоялась третья тренерская отставка по ходу нынешнего сезона КХЛ. "Сочи" расторг контакт с 49-летним Сергеем Зубовым. Команда идет на десятом месте в таблице Западной конференции, потерпев три поражения подряд и семь - в восьми последних играх. Ранее главных тренеров уволили магнитогорский "Металлург" и ярославский "Локомотив". Генеральный директор "Сочи" Сергей Воропаев в беседе с ТАСС отметил, что решение о смене главного тренера было принято в связи с неудовлетворительными спортивными результатами. "Турнирную ситуацию все знают, мы проиграли пять из последних шести матчей. Из-за спортивных результатов решились на перестановки", - сказал Воропаев. Исполнять обязанности главного тренера будет Леонид Береснев, входивший в тренерский штаб Зубова. Клуб не планирует искать ему замену в ближайшее время. Зубов начал тренерскую карьеру, став помощником главного тренера СКА. По ходу сезона-2015/16 он возглавил команду, а в июне 2016 года клуб сообщил, что контракт не будет продлен. В марте 2017 года специалист стал главным тренером "Сочи", под его руководством клуб два года подряд выходил в плей-офф КХЛ и одержал первые в истории победы в рамках Кубка Гагарина, но ни разу не смог преодолеть барьер первого раунда. В июне нынешнего года Зубов был принят в Зал хоккейной славы в Торонто, официальная церемония введения состоится 18 ноября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 ЦСКА 16 11 1 1 0 1 2 60-23 27 2 СКА 17 8 2 0 1 1 5 40-33 22 3 Витязь 15 8 1 3 1 0 2 40-25 25 4 Торпедо 18 6 3 1 1 0 7 48-46 21 5 Динамо Мск 17 7 1 0 2 1 6 33-36 19 6 Спартак 18 4 1 2 1 3 7 44-50 18 7 Йокерит 14 6 2 0 0 1 5 40-39 17 8 Динамо Мн 16 4 2 0 2 1 7 46-47 15 9 Северсталь 17 4 0 3 0 1 9 40-49 15 10 Сочи 16 4 1 0 1 3 7 33-43 14 11 Локомотив 15 6 0 0 0 0 9 32-42 12 12 Динамо Р 16 2 2 0 0 0 12 22-61 8