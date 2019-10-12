На Кубке мира по регби в Японии отменили третий матч из-за тайфуна

ТАСС, 13 октября. Встреча Кубка мира по регби между сборными Намибии и Канады, запланированная на 13 октября, отменена из-за тайфуна "Хагибис" в Японии. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

На воскресенье были намечены четыре матча. Встреча группы B между сборными Намибии и Канады должна была пройти в городе Камаиси. Игры США - Тонга (Хигасиосака), Уэльс - Уругвай (Кумамото) и Япония - Шотландия (Иокогама) состоятся.

Ранее по той же причине были отменены встречи турнира между командами Новой Зеландии и Италии в городе Тоёта, а также игра между командами Англии и Франции в Иокогаме, которые были запланированы на 12 октября. В каждой из отмененных встреч была зафиксирована ничья, командам начислили по два очка.

В финальной стадии Кубка мира по регби принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы. Сборная России уступила во всех матчах на турнире и заняла последнее место в группе A. Соревнования завершатся 2 ноября. Кубок мира проходит в 12 японских городах, финал состоится в Иокогаме.