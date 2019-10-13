Сборная Тонга победила американских регбистов в матче Кубка мира

ТАСС, 13 октября. Мужская сборная Тонга по регби одержала победу над командой США со счетом 31:19 в заключительном матче группы С на Кубке мира. Встреча прошла в японской Хигасиосаке (префектура Осака).

На счету представителей Тонга четыре попытки, четыре реализации и один штрафной. Американские регбисты отметились тремя попытками и двумя реализациями. Сборная Тонга набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки. Команда США очков не набрала.

Сборная США завершила турнир на пятом, последнем месте, не сумев набрать очков по итогам четырех матчей. Сборная Тонга за такое же количество матчей набрала шесть очков и заняла четвертое место. Первое место в группе С заняла сборная Англии (17), второе - команда Франции (15), обе сборные вышли в плей-офф. На третьем месте расположилась сборная Аргентины (11), которая квалифицировалась на Кубок мира 2023 года.

Также в воскресенье пройдут матчи между командами Уэльса и Уругвая (группа D), Японии и Шотландии (группа А), встреча между сборными Намибии и Канады (группа В), которая должна была пройти также в воскресенье, была отменена из-за тайфуна "Хагибис". Ранее по той же причине были отменены матчи между командами Новой Зеландии и Италии и между сборными Англии и Франции, которые были запланированы на 12 октября. В каждой из отмененных встреч была зафиксирована ничья, командам начислили по два очка.

Таким образом, в плей-офф из группы В вышли сборные Новой Зеландии (16) и ЮАР (15), занявшие первое и второе места соответственно. Из группы D в плей-офф вышли команды Австралии (16, 4 матча) и Уэльса (14, 3). Команда Италии, занявшая третье место в группе В, и сборная Фиджи, ставшая третьей в группе D, квалифицировались на Кубок мира 2023 года.

Команда Тонга ни разу не выходила в плей-офф Кубка мира, американцы в восьмой раз приняли участие в турнире, предыдущие семь раз сборная США не сумела пробиться в плей-офф. Всего в турнире стартовали 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал выходят по две лучшие сборные из каждой группы. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году, победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мира. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится в Иокогаме.