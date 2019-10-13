Регбийная сборная Канады приняла участие в устранении последствий тайфуна в Японии

ТАСС, 13 октября. Регбисты сборной Канады приняли участие в устранении последствий тайфуна "Хагибис" в японском городе Камаиси. Об этом сообщает пресс-служба Международного совета регби (World Rugby).
Встреча группы B Кубка мира между сборными Намибии и Канады, которая должна была пройти в городе Камаиси в воскресенье, была отменена из-за тайфуна.
На видеозаписи, выложенной World Rugby, видно, как канадские спортсмены помогают убирать улицу города от грязи и мусора, вызванных тайфуном.
Канадская сборная после четырех матчей имеет в своем активе два очка на турнире, занимая последнее место в группе.
В финальной стадии Кубка мира по регби стартовали 20 команд, поделенные на четыре группы. Сборная России уступила во всех матчах на турнире и заняла последнее место в группе A, не набрав очков. Соревнования завершатся 2 ноября. Кубок мира проходит в 12 японских городах, финал состоится в Иокогаме.