Регбийная сборная Канады приняла участие в устранении последствий тайфуна в Японии

ТАСС, 13 октября. Регбисты сборной Канады приняли участие в устранении последствий тайфуна "Хагибис" в японском городе Камаиси. Об этом сообщает пресс-служба Международного совета регби (World Rugby).

Встреча группы B Кубка мира между сборными Намибии и Канады, которая должна была пройти в городе Камаиси в воскресенье, была отменена из-за тайфуна.

На видеозаписи, выложенной World Rugby, видно, как канадские спортсмены помогают убирать улицу города от грязи и мусора, вызванных тайфуном.