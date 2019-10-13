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Евро-2020

Россия - фаворит. Футбольные болельщики Кипра рассчитывают на удачу для своей сборной

Встреча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между командами пройдет в Никосии 13 октября и начнется в 19:00 мск
Футболисты сборной Кипра Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Футболисты сборной Кипра
© Сергей Бобылев/ТАСС

НИКОСИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Футбольные болельщики в Никосии признают сборную России фаворитом в предстоящем матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 с командой Кипра, но при этом рассчитывают, что хозяевам поля будет сопутствовать удача. Встреча пройдет в воскресенье, начало - 19:00 мск.

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В одном из баров Никосии, где традиционно собираются болельщики местного клуба АПОЭЛ, посетители с нетерпением ждут начала встречи с российской командой. Один из ник, Кириякос Агеластос, в беседе с ТАСС следующим образом обозначил перспективы сборной хозяев поля: "У Кипра достойная команда: летом мы проиграли сборной России в гостях лишь с минимальным счетом (0:1 - прим. ТАСС), а в последних двух встречах одержали победы над командами Сан-Марино и Казахстана, причем оба раза на чужом поле. И наверняка наши игроки стремятся к третьей победе кряду и более серьезной добыче в лице россиян".

"Вы не поверите, но я думаю, что у нашей команды действительно есть шансы, - вторил ему другой болельщик, Панайотис Кацикис. - Дело в том, что кипрская сборная наверняка насядет на ваши ворота в начале матча и, возможно, сумеет быстро забить. И тогда ситуация для российской команды окажется психологически непростой: дело в том, что ваша сборная лучше обороняется, чем атакует, а потому может случиться все, что угодно. Но объективности ради должен добавить: шансы у нас действительно есть, но все же они невелики - не только на победу, но и на ничью, а потому в первую очередь мы рассчитываем просто на удачу".

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Еще один посетитель бара, Стелиос Захариу, и вовсе положил конец всем оптимистичным прогнозам для хозяев: "Мы любим наш футбол, ведь он открытый, увлекательный. Но мы маленькая страна, и, скорее всего, наша команда никогда не будет участником чемпионатов мира и Европы". Другие болельщики нехотя закивали головами, но заметили при этом, что надежды терять никогда нельзя, ведь в футболе иногда случаются чудеса. И для них главным из таких чудес до сих пор является победа сборной Греции на чемпионате Европы - 2004.

Киприоты традиционно с симпатией относятся к российским клубам и сборной, но вполне естественно, что в воскресенье их сердца отданы соперникам последней. Зимой же многие кипрские болельщики, скорее всего, снова придут на стадионы острова, чтобы посмотреть игру россиян, но уже не сборной, а российских клубов.

"Некоторые российские клубы давно практикуют проведение у нас зимних сборов. Так, в последние годы здесь тренируются и проводят матчи такие ваши команды, как "Урал" и "Уфа", - сообщили ТАСС в Футбольной ассоциации Кипра. Правда, сотрудник этой организации вдруг вспомнил об излишнем гостеприимстве хозяев, когда на последних сборах кипрский клуб "Акритас Хлоракас" проиграл "Уралу" со счетом 0:11.

Теги
Евро-2020
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