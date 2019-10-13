Россия - фаворит. Футбольные болельщики Кипра рассчитывают на удачу для своей сборной

В одном из баров Никосии, где традиционно собираются болельщики местного клуба АПОЭЛ, посетители с нетерпением ждут начала встречи с российской командой. Один из ник, Кириякос Агеластос, в беседе с ТАСС следующим образом обозначил перспективы сборной хозяев поля: "У Кипра достойная команда: летом мы проиграли сборной России в гостях лишь с минимальным счетом (0:1 - прим. ТАСС), а в последних двух встречах одержали победы над командами Сан-Марино и Казахстана, причем оба раза на чужом поле. И наверняка наши игроки стремятся к третьей победе кряду и более серьезной добыче в лице россиян".

"Вы не поверите, но я думаю, что у нашей команды действительно есть шансы, - вторил ему другой болельщик, Панайотис Кацикис. - Дело в том, что кипрская сборная наверняка насядет на ваши ворота в начале матча и, возможно, сумеет быстро забить. И тогда ситуация для российской команды окажется психологически непростой: дело в том, что ваша сборная лучше обороняется, чем атакует, а потому может случиться все, что угодно. Но объективности ради должен добавить: шансы у нас действительно есть, но все же они невелики - не только на победу, но и на ничью, а потому в первую очередь мы рассчитываем просто на удачу".