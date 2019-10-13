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Кубок мира по регби

Федерация регби России подведет итоги Кубка мира 18 октября

о итогам группового этапа турнира в Японии россияне заняли последнее место, уступив во всех матчах

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) подведет итоги выступления национальной команды на Кубке мира 18 октября. Об этом ТАСС сообщили в ФРР.

"Итоги будут подведены высшим советом [федерации регби] 18 октября", - сказал собеседник агентства.

По итогам группового этапа Кубка мира россияне заняли последнее, пятое место в группе А, не сумев набрать очков по итогам четырех встреч. За весь турнир россияне смогли занести одну попытку, ее сделал Кирилл Голосницкий в первом матче турнира

с командой Японии (10:30). Во втором матче российская сборная уступила команде Самоа (9:34), в третьем - сборной Ирландии (0:35), в четвертом - Шотландии (0:61).

Теги
Кубок мира по регби
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