Федерация регби России подведет итоги Кубка мира 18 октября

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) подведет итоги выступления национальной команды на Кубке мира 18 октября. Об этом ТАСС сообщили в ФРР.

"Итоги будут подведены высшим советом [федерации регби] 18 октября", - сказал собеседник агентства.

По итогам группового этапа Кубка мира россияне заняли последнее, пятое место в группе А, не сумев набрать очков по итогам четырех встреч. За весь турнир россияне смогли занести одну попытку, ее сделал Кирилл Голосницкий в первом матче турнира

с командой Японии (10:30). Во втором матче российская сборная уступила команде Самоа (9:34), в третьем - сборной Ирландии (0:35), в четвертом - Шотландии (0:61).