Фигуристка Косторная победила на турнире в Финляндии

ТАСС, 13 октября. Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место на предсезонном турнире "Финляндия Трофи", который завершился в финском Эспоо.

По сумме двух программ 16-летняя россиянка набрала 234,84 балла, ее соотечественница 22-летняя Елизавета Туктамышева заняла второе место (212,53), третьей стала японка Юхана Йокои (191,90).

В соревнованиях танцевальных дуэтов россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов заняли третье место, набрав по итогам двух программ 175,24 балла. Победу одержали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (198,26), серебро завоевали Шиюэ Ван и Синьюй Лю из Китая (183,09).

Ранее в субботу в соревнованиях у мужчин победу одержал японец Сёма Уно (255,23), второе место занял его соотечественник Сота Ямамото (223,24), третье - Роман Садовский из Канады (222,23). Россияне Сергей Воронов (206,19) и Андрей Лазукин (203,91) заняли шестое и седьмое места соответственно. В соревнованиях спортивных пар победу одержали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов (210,18), второе место заняли их соотечественники Алиса Ефимова и Александр Коровин (194,28), бронзовые награды завоевали представители Канады Любовь Илюшечкина и Шарль Билодо (193,58).

Косторная является победительницей двух этапов юниорского Гран-при прошлого сезона, а также обладательницей золота финала серии. Она дважды выступала на взрослых чемпионатах России и оба раза завоевывала бронзовые награды, в сезоне-2017/18 она стала второй на чемпионате мира среди юниоров. Туктамышева - чемпионка мира 2015 года, также в активе фигуристки победа в финале Гран-при (2015), золотая и бронзовая награды чемпионатов Европы (2015 и 2013 года соответственно).