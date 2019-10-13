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Евро-2020

Тренер Бен-Шимон: футболисты сборной Кипра будто в гостях играли против команды России

Киприоты уступили на своем поле российской сборной со счетом 0:5 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года
Главный тренер сборной Кипра по футболу Ран Бен-Шимон Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной Кипра по футболу Ран Бен-Шимон
© Сергей Бобылев/ТАСС

НИКОСИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Сборная Кипра по футболу на домашнем стадионе ГСП в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против команды России играла будто в гостях, соперника поддерживало много болельщиков. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер кипрской национальной команды Ран Бен-Шимон.

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Сборная Кипра в воскресенье на своем поле потерпела поражение от россиян со счетом 0:5. Этот результат позволил команде главного тренера Станислава Черчесова за два тура до завершения отборочного турнира обеспечить себе выход на чемпионат Европы 2020 года.

"Не стоит много анализировать игру, - сказал Бен-Шимон. - У нас было много ошибок, и Россия нас наказала. Я бы не говорил про сегодняшний матч, а сконцентрировался на будущей игре с Шотландией".

Также Бен-Шимон отметил атмосферу на стадионе ГСП, на игре присутствовало около 2000 российских болельщиков. "На Кипре живет много русских. Наверное, это странно, но ничего не поделаешь, сегодня мы играли как будто в гостях. Так же было, когда мы играли тут против Греции", - добавил он.

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"Россия во всех играх применяла одну и ту же стратегию, - отметил главный тренер сборной Кипра. - Ничего нового. Но Россия за что-то борется и делает это максимально хорошо. Наши планы на игру не сработали".

После восьми матчей сборная России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко, за два тура до конца отборочного турнира россияне стали недосягаемыми для идущих третьими киприотов, в активе которых 10 очков. Сборная России стала второй командой из группы I, отобравшейся на чемпионат Европы 2020 года, ранее подобного добилась команда Бельгии, которая с 24 очками лидирует в турнирной таблице. В воскресенье бельгийцы в гостях обыграли сборную Казахстана (2:0). Четвертое место в группе I занимает сборная Шотландии (9 очков), далее идут команды Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

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