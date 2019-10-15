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Летние олимпийские виды спорта

Бузато претендует на пост главного тренера женской сборной России по волейболу

Ранее волейболистка национальной команды Наталия Гончарова заявила, что сборная попросит федерацию оставить итальянского специалиста на посту главного тренера
Волейболистки сборной России EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY
Описание
Волейболистки сборной России
© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Итальянский специалист Серджио Бузато является претендентом на пост главного тренера женской сборной России по волейболу. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Ранее волейболистка национальной команды Наталия Гончарова заявила, что сборная попросит федерацию оставить Бузато на посту главного тренера. Решение о том, кто возглавит команду, президиум ВФВ примет в середине ноября.

"Пока мы не решили, в каком формате пройдут выборы главного тренера. Бузато является претендентом на этот пост. С ним команда завоевала бронзовые медали Кубка мира", - сказал Шевченко.

Бузато стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Вадима Панкова в преддверии Кубка мира.

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