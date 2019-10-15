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Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене вошла в список претендентов на звание легкоатлетки года по версии IAAF

На прошедшем в Дохе чемпионате мира россиянка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Мария Ласицкене EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ
Описание
Мария Ласицкене
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ТАСС, 15 октября. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене претендует на звание спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Список кандидатов опубликовала во вторник пресс-служба организации.

На награду претендуют 11 спортсменок. Ласицкене - единственная россиянка в списке. Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова не вошла в число номинантов. Претендентов на награду в мужской части номинации назвали в понедельник, россиян в списке не было.

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На завершившемся 6 октября в Дохе мировом первенстве 26-летняя Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. По два раза чемпионат мира выигрывали представительница ЮАР Хестри Клоэт (2001, 2003), хорватка Бланка Влашич (2007, 2009) и Стефка Костадинова из Болгарии (1987, 1995), которой принадлежит мировой рекорд - 2,09 м. Также Ласицкене является двукратной чемпионкой мира в помещении, четырехкратной победительницей Бриллиантовой лиги, победительницей и серебряным призером чемпионата Европы, двукратной чемпионкой Европы в помещении.

Помимо Ласицкене, на награду претендуют кенийки Беатрис Чепкоеч (3000 м), Хеллен Обири (5000 м) и Бриджит Косгей (марафон), ямайская спортсменка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (100 м, эстафета 4 по 100 м), британка Катарина Джонсон-Томпсон (семиборье), голландка Сифан Хассан (1500 м, 10000 м), немка Малайка Михамбо (прыжок в длину), американка Далайла Мухаммад (400 м c барьерами, эстафета 4 по 400 м), представительница Бахрейна Сальва Эйд Насер (400 м) и венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас (тройной прыжок). Все спортсменки, кроме Косгей, стали победительницами чемпионата мира 2019 года, Косгей установила мировой рекорд на Чикагском марафоне, Мухаммад побила мировой рекорд в дистанции 400 м с барьерами.

В прошлом году в номинации победила представительница Колумбии Катрин Ибаргуэн, специализирующаяся в тройном прыжке. Россиянка Елена Исинбаева трижды признавалась спортсменкой года (2004, 2005, 2008). Один раз победительницей становилась Светлана Мастеркова (1996).

Победителей в мужской и женской номинациях назовут 23 ноября по итогам голосования болельщиков, а также совета IAAF и национальных федераций.

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Летние олимпийские виды спорта
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