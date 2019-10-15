В Олимпийском парке Сочи построят новую арену для керлинга

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Новая арена для керлинга будет построена в Олимпийском парке в Сочи. Об этом ТАСС заявил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Ранее сообщалось о том, что с мая 2020 года арена "Ледяной куб", которая принимала соревнования Олимпийских игр в 2014 году, будет перепрофилирована в центр единоборств.

"На данный момент "Ледяной куб" в Олимпийском парке работает в своем обычном режиме: здесь проходят всероссийские соревнования по керлингу, тренировочный процесс школы Краснодарского края, - сказал Свищев. - Более того, в начале ноября пройдет традиционный этап мирового тура. Но с мая 2020 года объект будет перепрофилирован под другие виды спорта. Напомню, что данное совместное решение было принято во время визита президента РФ Владимира Путина на объект в Сочи".

Свищев добавил, что "рядом с "Ледяным кубом" планируется строительство новой площадки для керлинга", вместимость которой будет меньше, чем в "Ледяном кубе". При этом на время строительства новой арены керлингисты получат для занятий площадку на одной из арен в Олимпийском парке.

"Руководство страны неоднократно заявляло о важности сохранения олимпийского наследия, - продолжил собеседник агентства. - И мы, Федерация керлинга России, всесторонне поддерживаем данную политику. Мы несем ответственность за развитие керлинга в регионе, за тех детишек, которые с радостью занимаются нашим видом спорта. О закрытии детской школы керлинга в Сочи не шло и речи".

Арена "Ледяной куб" была построена в октябре 2013 года для проведения соревнований Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Ее вместимость составляет 3 тысячи человек.