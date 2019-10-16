Глава ФИФА остался разочарован отсутствием болельщиков на матче КНДР - Южная Корея

ТАСС, 16 октября. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил разочарование в связи с отсутствием болельщиков на отборочном матче чемпионата мира 2022 года между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне. Комментарий Инфантино приводит агентство Рёнхап.

Во вторник сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью со счетом 0:0, впервые в истории матч соперников прошел на территории КНДР. Власти КНДР не разрешили южнокорейским журналистам и болельщикам присутствовать на спортивном событии, а также вести прямую трансляцию матча. Билеты на матч продали лишь небольшой группе иностранцев - представителям ряда посольств в Пхеньяне и сотрудникам международных организаций. Власти КНДР также не пригласили на игру иностранных журналистов, имеющих постоянную аккредитацию в стране.

"Я надеялся увидеть полный стадион на таком историческом матче, но был разочарован отсутствием болельщиков на трибунах", - сказал Инфантино, который посетил игру. Он также отметил, что был удивлен проволочками с проведением прямой трансляции матча и приездом иностранных журналистов. Инфантино заверил, что соответствующие вопросы о проведении матча были направлены в местную футбольную ассоциацию.

Команды встретились в 17-й раз в истории, сборная Южной Кореи одержала восемь побед, на счету команды КНДР одна победа. В турнирной таблице группы Н сборные КНДР и Южной Кореи набрали по 7 очков, за ними следуют команды Туркменистана и Ливана (по 3 очка), у сборной Шри-Ланки нет набранных баллов.

В следующем матче южнокорейская команда сыграет со сборной Ливана 14 ноября, в тот же день команда КНДР в гостях сыграет со сборной Туркменистана. В следующий раз команды КНДР и Южной Кореи встретятся 4 июня 2020 года на поле южнокорейской сборной.