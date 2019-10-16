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Летние неолимпийские виды спорта

Филатов: успех юных российских шахматистов на ЧМ позволяет уверенно смотреть в будущее

На турнире в Мумбаи сборная России завоевала три золотые медали из шести
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Успешное выступление сборной России на чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек позволяет уверенно смотреть в будущее. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Российская сборная стала победителем мирового первенства по шахматам среди юношей и девушек в возрасте до 14, 16 и 18 лет, которое завершилось 12 октября в индийском городе Мумбаи. Российские шахматисты завоевали три золотые медали из шести, также в их активе серебро и бронза.

"Гордимся, что у нас такое светлое шахматное будущее. Если честно, мы не ожидали, что так успешно выступим на первенстве мира, основные наши соперники были сильнее по рейтингу, но ребята показали характер, - сказал Филатов. - Многие наши шахматисты, кстати, являются учениками "Сириуса". Можно сказать, мы уверенно смотрим в будущее".

Участие в чемпионате мира приняли около 500 шахматистов из более чем 60 стран. Российскую команду представляли 16 спортсменов.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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