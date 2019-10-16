"Яндекс.Такси" разрабатывает особые условия для паралимпийцев-колясочников

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" разрабатывает для российских паралимпийцев-колясочников особые условия пользования тарифом "Специальный", которые позволят спортсменам меньше платить при заказе поездок через сервис. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекс.Такси".

Ранее президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин отметил необходимость создания равных возможностей для занятия спортом для всех групп населения. Лукин особо подчеркнул, что одна из главных проблем - это необходимость создания транспортной структуры, которая помогла бы спортсменам-инвалидам передвигаться удобно и с комфортом.

Тариф "Специальный" предусмотрен для заказа поездок маломобильными гражданами с использованием инвалидной коляски. Услуга с конца августа в пилотном режиме работает в Екатеринбурге, а до конца года будет запущена в Нижнем Новгороде, где проект поддержала городская администрация, в планах компании - дальнейшее развитие тарифа в других городах присутствия сервиса.

Директор по стратегическому развитию бизнеса "Яндекс.Такси" Алексей Федотов надеется, что сервис поспособствует созданию комфортной среды для маломобильных групп населения. "Мы рады помочь паралимпийцам с организацией поездок, а также выразить им свою поддержку и восхищение, - отметил Федотов. - У участников Паралимпиады жесткие графики тренировок, мы надеемся, что наш сервис поможет спортсменам не только побеждать, но и в дальнейшем продолжать динамичный образ жизни. Мы уверены, что технологии смогут помочь людям, требующим повышенного внимания, жить в доступной среде".

Автомобили в тарифе "Специальный" оборудованы для перевозки людей с особыми потребностями и их сопровождающих, в них есть рельсы для удобства размещения пассажира, крепления для фиксации кресла во время движения, увеличенное пространство в салоне, оборудование позволяет оставаться в коляске в течение всего времени поездки. Водители помогают пассажиру комфортно разместиться в салоне и покинуть автомобиль после поездки. Все водители проходят дополнительное обучение и знают, как правильно обращаться с коляской и рельсами.