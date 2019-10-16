Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние паралимпийские виды спорта

"Яндекс.Такси" разрабатывает особые условия для паралимпийцев-колясочников

Ранее президент ПКР Владимир Лукин поднял вопрос создания транспортной структуры, которая помогла бы спортсменам-инвалидам передвигаться удобно и с комфортом
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" разрабатывает для российских паралимпийцев-колясочников особые условия пользования тарифом "Специальный", которые позволят спортсменам меньше платить при заказе поездок через сервис. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекс.Такси".

Ранее президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин отметил необходимость создания равных возможностей для занятия спортом для всех групп населения. Лукин особо подчеркнул, что одна из главных проблем - это необходимость создания транспортной структуры, которая помогла бы спортсменам-инвалидам передвигаться удобно и с комфортом.

Тариф "Специальный" предусмотрен для заказа поездок маломобильными гражданами с использованием инвалидной коляски. Услуга с конца августа в пилотном режиме работает в Екатеринбурге, а до конца года будет запущена в Нижнем Новгороде, где проект поддержала городская администрация, в планах компании - дальнейшее развитие тарифа в других городах присутствия сервиса.

Директор по стратегическому развитию бизнеса "Яндекс.Такси" Алексей Федотов надеется, что сервис поспособствует созданию комфортной среды для маломобильных групп населения. "Мы рады помочь паралимпийцам с организацией поездок, а также выразить им свою поддержку и восхищение, - отметил Федотов. - У участников Паралимпиады жесткие графики тренировок, мы надеемся, что наш сервис поможет спортсменам не только побеждать, но и в дальнейшем продолжать динамичный образ жизни. Мы уверены, что технологии смогут помочь людям, требующим повышенного внимания, жить в доступной среде".

Автомобили в тарифе "Специальный" оборудованы для перевозки людей с особыми потребностями и их сопровождающих, в них есть рельсы для удобства размещения пассажира, крепления для фиксации кресла во время движения, увеличенное пространство в салоне, оборудование позволяет оставаться в коляске в течение всего времени поездки. Водители помогают пассажиру комфортно разместиться в салоне и покинуть автомобиль после поездки. Все водители проходят дополнительное обучение и знают, как правильно обращаться с коляской и рельсами.

Теги
Летние паралимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Футбол в России
"Анжи" проведет матч с "Аланией" на стадионе в Грозном
На данный момент у клуба из Махачкалы нет собственного стадиона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС