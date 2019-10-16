Авербух: Медведева верит, что сумеет разучить прыжок в четыре оборота

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева продолжает карьеру, поскольку верит, что ей удастся разучить прыжок в четыре оборота, который позволит ей вновь бороться за высокие места. Такое мнение ТАСС высказал Илья Авербух, который является постановщиком многих программ фигуристки.

Медведева после побед на чемпионатах мира 2016 и 2017 годов уступила лидирующие позиции более молодым российским фигуристкам. В борьбе за золото Олимпиады в Пхёнчхане она проиграла Алине Загитовой, после заняла седьмое место на чемпионате России, где все призовые места достались юниоркам, которые в новом сезоне выступают на взрослом уровне.

"Почему она продолжает? Есть в этом определенная история. Ей 19 лет, она еще ребенок, ей хочется реализовать себя, хочется доказать. Она стала иначе кататься, сейчас она демонстрирует уже хорошее, зрелое катание", - сказал Авербух.

"И внутренне она уверена, что рано или поздно освоит четверной. Если ей это удастся, она сразу попадет на другой уровень. Для нее главное - подойти к Олимпиаде", - добавил он.

Прошлогодние российские юниорки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная удачно начали сезон. Щербакова выиграла предсезонный турнир "Ломбардия Трофи" в Бергамо, став первой спортсменкой, выполнившей четверной лутц на официальных соревнованиях Международного союза конькобежцев (ISU) на уровне мастеров. Трусова стартовала на взрослом уровне на "Челленджере" в Словакии с двумя мировыми рекордами и тремя чистыми четверными прыжками. Косторная выиграла турнир "Финляндия Трофи" с двумя тройными акселями.