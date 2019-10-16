Месси вручили "Золотую бутсу"

ТАСС, 16 октября. Аргентинский нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси получил "Золотую бутсу" - приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Об этом в среду сообщила пресс-служба испанской команды.

Награда была вручена в памятную дату - 16 октября 2004 года аргентинец дебютировал за "Барселону". Месси в третий раз подряд стал обладателем трофея. Всего на его счету шесть "Золотых бутс".

В сезоне-2018/19 Месси забил 36 голов в чемпионате Испании и набрал 72 очка. Вторым стал нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, в активе которого 33 гола (66 очков) в чемпионате Франции. Третье место занял форвард итальянской "Сампдории" Фабио Квальярелла (26 мячей, 52 очка).