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Футбол в Испании

Месси вручили "Золотую бутсу"

В сезоне-2018/19 аргентинец забил 36 мячей в чемпионате Испании
Лионель Месси AP Photo/Joan Monfort
Описание
Лионель Месси
© AP Photo/Joan Monfort

ТАСС, 16 октября. Аргентинский нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси получил "Золотую бутсу" - приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Об этом в среду сообщила пресс-служба испанской команды.

Награда была вручена в памятную дату - 16 октября 2004 года аргентинец дебютировал за "Барселону". Месси в третий раз подряд стал обладателем трофея. Всего на его счету шесть "Золотых бутс".

В сезоне-2018/19 Месси забил 36 голов в чемпионате Испании и набрал 72 очка. Вторым стал нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, в активе которого 33 гола (66 очков) в чемпионате Франции. Третье место занял форвард итальянской "Сампдории" Фабио Квальярелла (26 мячей, 52 очка).

Для определения обладателя "Золотой бутсы" необходимо количество забитых мячей умножить на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, забитый в первых пяти чемпионатах согласно рейтингу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), оценивается в два очка, мяч в чемпионатах с шестого по 21-е место в рейтинге - в 1,5 очка, остальные - в одно очко.

В сентябре Месси был признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Он выступает за "Барселону" с 2004 года. За это время игрок десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов. Восемь раз он выигрывал Суперкубок Испании, трижды становился победителем клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА. В составе сборной Аргентины Месси выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Пекине 2008 года и серебро чемпионата мира - 2014 в Бразилии.

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