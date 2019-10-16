Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"ВТБ Кубок Кремля"

Хачанов вышел в 1/4 финала "ВТБ Кубка Кремля", отыграв пять матчболов у Кольшрайбера

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7) в пользу россиянина
Карен Хачанов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Карен Хачанов
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов обыграл немца Филиппа Кольшрайбера в матче второго круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7) в пользу 23-летнего российского спортсмена. По ходу третьего сета россиянин отыграл пять матчболов. Хачанов посеян на турнире под вторым номером, Кольшрайбер не имел номера посева.

Теннисисты встречались в пятый раз, во второй раз победу одержал Хачанов. В нынешнем году спортсмены играли на турнире в Мюнхене, тогда сильнее оказался немец. В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи, который обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну (5:7, 6:1, 6:3).

Хачанов в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает восьмое место, в его активе четыре титула ATP. В турнирах серии Большого шлема его лучшим достижением является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019).

Кольшрайбер в мировом рейтинге идет на 76-й позиции, на его счету восемь титулов ATP. Его наивысшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в 1/4 финала Уимблдона (2012).

Другие результаты

В других матчах мужского турнира француз Адриан Маннарино (7) обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина (7:6 (7:4), 6:2) и вышел в четвертьфинал, где сыграет с сербом Душаном Лайовичем (4), который обыграл чеха Лукаша Росола (6:4, 6:7 (6:8), 6:3).

В женском турнире бельгийка Кирстен Флипкенс переиграла украинку Даяну Ястремскую, посеянную под 5-м номером (6:3, 3:6, 6:3) и вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич (3).

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского - 250 очков. В прошлом году турниры в одиночном разряде выиграли Дарья Касаткина и Хачанов.

Теги
"ВТБ Кубок Кремля"
Реклама на ТАСС
КХЛ
"Спартак" потерпел третье поражение подряд в КХЛ, уступив "Сибири"
Новосибирская команда одержала волевую победу со счетом 2:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС