Сон Хын Мин: футболисты сборной КНДР действовали очень жестко в матче против южнокорейцев

ТАСС, 17 октября. Игроки сборной КНДР действовали достаточно жестко в отборочном матче чемпионата мира по футболу 2022 года против команды Южной Кореи. Такое мнение высказал капитан южнокорейской команды Сон Хын Мин, которого цитирует агентство Yonhap.

Встреча прошла во вторник в Пхеньяне и завершилась вничью со счетом 0:0.

"Футболисты сборной КНДР играли очень жестко. Возможно, это была их стратегия. Они играли так, потому что сочли нас серьезным соперником", - рассказал Сон Хын Мин.

Южнокорейский нападающий добавил, что силовая борьба со стороны северокорейцев мешала его товарищам по команде сконцентрироваться на игре, заставляя думать о том, как бы избежать травм. Он также пожаловался, что когда его команда применяла грубые приемы, северокорейские игроки апеллировали к рефери. Сон Хын Мин был раздосадован, что его команда не смогла набрать три очка, но выразил надежду, что ответная встреча в Сеуле (4 июня 2020 года) закончится в пользу южнокорейской сборной.

Игре предшествовали долгие переговоры из-за сложных политических отношений между странами. В итоге матч состоялся, но при почти пустых трибунах: КНДР не впустила в страну южнокорейских болельщиков и журналистов. Не было и прямой трансляции спортивного события, Пхеньян обещал передать запись с южнокорейскими игроками перед их вылетом в Сеул. На матче присутствовал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и небольшая группа иностранных дипломатов.